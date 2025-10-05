Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Altro che squadra ‘difensiva’: i numeri offensivi del Milan di Allegri fanno davvero paura

ULTIME MILAN NEWS

Altro che squadra ‘difensiva’: i numeri offensivi del Milan di Allegri fanno davvero paura

Altro che squadra 'difensiva': i numeri offensivi del Milan di Allegri fanno davvero paura
Milan, spesso si parla del lavoro di Massimiliano Allegri per quanto riguarda la difesa, ma il suo attacco viene sottovalutato. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan ha iniziato veramente bene la stagione. I rossoneri si trovano al momento al primo posto in campionato con 12 punti (alla pari con Napoli e Roma al termine della quinta giornata). Questa sera una sfida molto importante contro la Juventus di Igor Tudor che si trova solo un punto sotto al Milan. Il lavoro di Allegri sta impressionando, soprattutto se si guarda i numeri difensivi: il club, in 7 partite, ha subito solo 3 gol, di cui 2 nella prima di Serie A contro la Cremonese, e l'ultimo contro il Napoli su calcio di rigore. Un grandissimo lavoro, ma spesso viene sottovalutato il lavoro in attacco e la pericolosità del Milan.

Milan, con Allegri brilla anche l'attacco

—  

Andiamo a vedere i numeri dell'attacco rossonero grazie alle statistiche di 'SofaScore' e 'Opta' per PianetaMilan.

7 le partite giocate in stagione dal Milan, con una percentuale di vittorie altissima (85,7%). Prima posizione in Serie A al termine della quinta giornata di Serie A. Sono 14 i gol fatti, con la bellezza di 17 tiri a partita. 11,7 la percentuale realizzativa della squadra, con quasi 4 grandi occasioni create a partita. 56% di possesso palla medio. In più anche una buona diversificazione per quanto riguarda i tipi di gol e i tipo di tiri (nella grafica tutti i dettagli).

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Allegri: "Scudetto? Ecco quanti punti servono". Dati chiari sui gol subiti. E su Modric ...>>>

Numeri davvero impressionanti che fin troppo spesso passano in cavalleria. Inoltre Allegri sta facendo tutto questo con una prima punta che devo ancora sbloccarsi del tutto, visto che Gimenez è fermo a un gol in Coppa Italia. Certo influisce la partenza stratosferica di Pulisic (già 6) e una squadra che gioca più insieme e con più aggressività. I 17 tiri di media e le 4 grandi occasioni di media creati sono segnali davvero importanti: questo Milan attacco e lo fa anche molto, molto bene. 14 gol in 7 partite vuol dire 2 gol a partita con i soli 3 subiti in totale. Vedremo come andrà questa sera contro una difesa fisica con quella della Juventus.

Leggi anche
Milan, attacco a Leao: Rafa bivio? Rivelazione su Bartesaghi. Capello: “Con La Juventus...
Ex Milan, Kaladze eletto sindaco di Tbilisi: per l’ex difensore è la terza volta

© RIPRODUZIONE RISERVATA