Numeri davvero impressionanti che fin troppo spesso passano in cavalleria. Inoltre Allegri sta facendo tutto questo con una prima punta che devo ancora sbloccarsi del tutto, visto che Gimenez è fermo a un gol in Coppa Italia. Certo influisce la partenza stratosferica di Pulisic (già 6) e una squadra che gioca più insieme e con più aggressività. I 17 tiri di media e le 4 grandi occasioni di media creati sono segnali davvero importanti: questo Milan attacco e lo fa anche molto, molto bene. 14 gol in 7 partite vuol dire 2 gol a partita con i soli 3 subiti in totale. Vedremo come andrà questa sera contro una difesa fisica con quella della Juventus.