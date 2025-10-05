Milan, i rossoneri sono a poche ore da una sfida molto importante: questa sera i rossoneri, infatti, affronteranno la Juventus in una trasferta delicata. Oggi, 5 ottobre 2025, tanti giornali italiani e non solo, parlano proprio del Milan e della sfida in programma. Leao a un possibile bivio? Rivelazione su Bartesaghi e una chiave per la sfida contro Tudor. Occhio anche al mercato. Ecco le top news pubblicate finora su PianetaMilan. PROSSIMA SCHEDA