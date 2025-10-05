partite

Juventus-Milan: dove vederla e le probabili formazioni | LIVE NEWS

Serie A, Juventus-Milan: dove vederla e le probabili formazioni | LIVE NEWS
Alle ore 20:45 allo stadio 'Allianz Stadium' c'è il Juventus-Milan, sesta giornata della Serie A 2025-2026: ecco il LIVE con la diretta testuale
ECCO DOVE VEDERE IN TV E IN STREAMING JUVENTUS-MILAN

+++ JUVENTUS-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI +++

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Joao Mario, K.Thuram, Kostic, Adzic, Koopmeiners, Zhegrova, Vlahovic, Openda. Allenatore: Igor Tudor.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisic. A disposizione: P. Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Bartesaghi, Ricci, Loftus-Cheek, Leão, Nkunku. Allenatore: Massimiliano Allegri.

+++ JUVENTUS-MILAN, LE NOTIZIE LIVE +++

JUVENTUS-MILAN, PROBABILI FORMAZIONI

Juventus-Milan, probabili formazioni: Allegri dovrebbe giocare la carta continuità, mentre Tudor potrebbe cambiare qualcosa

JUVENTUS-MILAN, L'ANALISI DI CAPELLO SUL CENTROCAMPO ROSSONERO 

Fabio Capello, ex allenatore di Juventus e Milan, ha raccontato le chiavi tattiche della partita di questa sera: Rabiot e la mediana rossonera

JUVENTUS-MILAN, L'ANALISI DI CAPELLO SULL'ATTACCO ROSSONERO 

Fabio Capello, ex allenatore di Juventus e Milan, ha raccontato le chiavi tattiche della partita di questa sera: Pulisic e l'attacco rossonero

+++ PROLOGO +++

Amici di 'PianetaMilan.it', stasera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Allianz Stadium' a Torino, Juventus-Milan, sesta giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.

