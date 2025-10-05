partite
Juventus-Milan: dove vederla e le probabili formazioni | LIVE NEWS
+++ JUVENTUS-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI +++
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Joao Mario, K.Thuram, Kostic, Adzic, Koopmeiners, Zhegrova, Vlahovic, Openda. Allenatore: Igor Tudor.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisic. A disposizione: P. Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Bartesaghi, Ricci, Loftus-Cheek, Leão, Nkunku. Allenatore: Massimiliano Allegri.
+++ JUVENTUS-MILAN, LE NOTIZIE LIVE +++
Juventus-Milan, probabili formazioni: Allegri dovrebbe giocare la carta continuità, mentre Tudor potrebbe cambiare qualcosa
Fabio Capello, ex allenatore di Juventus e Milan, ha raccontato le chiavi tattiche della partita di questa sera: Rabiot e la mediana rossonera
Fabio Capello, ex allenatore di Juventus e Milan, ha raccontato le chiavi tattiche della partita di questa sera: Pulisic e l'attacco rossonero
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', stasera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Allianz Stadium' a Torino, Juventus-Milan, sesta giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
