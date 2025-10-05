Sarà Marco Guida, classe 1981, della sezione A.I.A. di Torre Annunziata (NA), a dirigere Juventus-Milan. Finora Guida ha incontrato la Juventus per 27 volte nella sua carriera: il suo 'score' è di 17 vittorie bianconere, 8 pareggi e 2 sconfitte. Contro il Milan invece, sono ben 37 precedenti: il suo bilancio con i rossoneri è di 18 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte.