Juventus-Milan, le formazioni ufficiali: la decisione su Tomori e la coppia d’attacco

Ecco le formazioni ufficiali di Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino: vediamo insieme, dunque, le scelte dei due allenatori, Igor Tudor e Massimiliano Allegri
Sono da poco ufficiali le formazioni di Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Igor Tudor e Massimiliano Allegri.

Juventus-Milan, le formazioni ufficiali della partita dello 'Stadium'

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceição, Yıldız; David. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Pedro Felipe, João Mário, Koopmeiners, Thuram, Kostić, Adžić, Zhegrova, Openda, Vlahović. Allenatore: Tudor.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Giménez. A disposizione: Pittarella, Terracciano, De Winter, Odogu, Athekame, Loftus-Cheek, Ricci, R. Leão, Nkunku. Allenatore: Allegri.

Sarà Marco Guida, classe 1981, della sezione A.I.A. di Torre Annunziata (NA), a dirigere Juventus-Milan. Finora Guida ha incontrato la Juventus per 27 volte nella sua carriera: il suo 'score' è di 17 vittorie bianconere, 8 pareggi e 2 sconfitte. Contro il Milan invece, sono ben 37 precedenti: il suo bilancio con i rossoneri è di 18 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte.

