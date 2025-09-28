Milan-Napoli, le formazioni ufficiali: c'è Pulisic. Leao riparte dalla panchina

Sarà Daniele Chiffi, classe 1984, della sezione A.I.A. di Padova, a dirigere Milan-Napoli. Finora Chiffi ha incontrato il Milan per 13 volte nella sua carriera: il suo 'score' è di 9 vittorie rossonere, 3 pareggi e una sola sconfitta. Anche contro il Napoli sono 13 precedenti: il suo bilancio con i partenopei è di 11 vittorie azzurre e 2 pareggi.