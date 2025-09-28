Pianeta Milan
Milan-Napoli, le formazioni ufficiali: c'è Pulisic. Leao riparte dalla panchina
Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano: le scelte dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Antonio Conte
Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Antonio Conte.

Milan-Napoli, le formazioni ufficiali della partita di 'San Siro'

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Giménez. A disposizione: Pittarella, Terracciano, De Winter, Odogu, Athekame, Loftus-Cheek, Ricci, Bartesaghi, R. Leão, Nkunku. Allenatore: Allegri.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutiérrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund. A disposizione: Milinković-Savić, Ferrante, Mazzocchi, Beukema, Gilmour, Vergara, Elmas, Ambrosino, Lang, Neres, Lucca. Allenatore: Conte.

Sarà Daniele Chiffi, classe 1984, della sezione A.I.A. di Padova, a dirigere Milan-Napoli. Finora Chiffi ha incontrato il Milan per 13 volte nella sua carriera: il suo 'score' è di 9 vittorie rossonere, 3 pareggi e una sola sconfitta. Anche contro il Napoli sono 13 precedenti: il suo bilancio con i partenopei è di 11 vittorie azzurre e 2 pareggi.

