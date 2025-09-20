Udinese-Milan, le formazioni ufficiali: torna Pulisic. In porta Terracciano

Udinese-Milan sarà diretta dall'arbitro Daniele Doveri, classe 1977, della Sezione A.I.A. di Roma 1. Il fischietto capitolino ha diretto il Diavolo, in carriera, finora in 32 occasioni. Il suo 'score' è di 18 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte. Nella scorsa stagione, l'11 aprile 2025, Udinese-Milan è terminata 0-4: reti di Rafael Leão, Strahinja Pavlović, Theo Hernández e Tijjani Reijnders.