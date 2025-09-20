Pianeta Milan
Formazioni ufficiali Udinese-Milan: le scelte di Allegri in porta e in attacco

Udinese-Milan, le formazioni ufficiali: torna Pulisic. In porta Terracciano
Ecco le formazioni ufficiali di Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 al 'Bluenergy Stadium' di Udine: le scelte dei due allenatori, Kosta Runjaić e Massimiliano Allegri
Sono da poco ufficiali le formazioni di Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 al 'Bluenergy Stadium' di Udine. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Kosta Runjaić e Massimiliano Allegri.

Udinese-Milan, le formazioni ufficiali della partita in Friuli

UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue, Kristensen, Solet, Zemura; Ekkelenkamp, Karlström, Zarraga, Atta; Bravo, Davis. A disposizione: Nunziante, Venuti, Bertola, Goglichidze, Kabasele, Palma, Kamara, Rui Modesto, Zanoli, Miller, Piotrokowski, Zaniolo, Buksa, Gueye. Allenatore: Runjaić.

MILAN (3-5-2): Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Estupiñán; Pulisic; Giménez. A disposizione: Pittarella, Torriani, De Winter, Odogu, Athekame, Ricci, Bartesaghi, Loftus-Cheek, Balentien, Nkunku. Allenatore: Allegri (squalificato, in panchina Landucci).

Udinese-Milan sarà diretta dall'arbitro Daniele Doveri, classe 1977, della Sezione A.I.A. di Roma 1. Il fischietto capitolino ha diretto il Diavolo, in carriera, finora in 32 occasioni. Il suo 'score' è di 18 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte. Nella scorsa stagione, l'11 aprile 2025, Udinese-Milan è terminata 0-4: reti di Rafael Leão, Strahinja Pavlović, Theo Hernández e Tijjani Reijnders.

