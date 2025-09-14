Serie D, in campo il Milan Futuro: Torriani titolare contro il Pavia

MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani, Cappelletti, Karaca, Eletu, Vladimirov, Dutu, Sia, Hodzic, Magrassi, Geroli, Traorè. A disp: Bouyer, Minotti, Zukic, Borsani, Brana, Perina, Ibrahimovic, Domintei, La Mantia. All: Oddo. Occhi puntati sui giovani rossoneri. Non solo Lorenzo Torriani, portiere dal grande talento: in difesa ci sono prospetti molto interessanti come Dutu ad esempio e non solo. Attacco con Diego Sia e Traorè. Vedremo come andrà questa stagione in Serie D per i ragazzi di Massimo Oddo.