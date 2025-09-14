Pianeta Milan
Serie D, in campo il Milan Futuro: Torriani titolare contro il Pavia

Il Milan Futuro in campo contro il Pavia per la seconda giornata di Serie D, Girone B. Partita in programma alle 15. Torriani titolare
Il Milan Futuro scende in campo tra pochi minuti: ore 15.00 in casa del Pavia per la seconda giornata di Serie D, Girone B. Prima partita del campionato per i rossoneri, con l'esordio casalingo contro il Leon rimandato al 17 settembre. Ecco le formazioni ufficiali della sfida.

PAVIA: Cincilla, De Simone, Carbonara, Nchama, Quaggio, Alfiero, Sbardella, Di Quinzio, Mazzolo, Veron, Itraloni. A disp: Bifulco, Cocina, Saggionetto, Oneto, Perna, Nucera, Saccà, Natoli, Pace. All: Bellinzaghi.

MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani, Cappelletti, Karaca, Eletu, Vladimirov, Dutu, Sia, Hodzic, Magrassi, Geroli, Traorè. A disp: Bouyer, Minotti, Zukic, Borsani, Brana, Perina, Ibrahimovic, Domintei, La Mantia. All: Oddo. Occhi puntati sui giovani rossoneri. Non solo Lorenzo Torriani, portiere dal grande talento: in difesa ci sono prospetti molto interessanti come Dutu ad esempio e non solo. Attacco con Diego Sia e Traorè. Vedremo come andrà questa stagione in Serie D per i ragazzi di Massimo Oddo.

