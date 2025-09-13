Pianeta Milan
MILAN FUTURO

Verso Pavia-Milan Futuro, Oddo: “Vogliamo vincere e convincere”

Il Milan Futuro si appresta a fare il suo esordio in Serie D contro il Pavia. L'allenatore Massimo Oddo ha parlato della partita alla vigilia del match
Redazione PM

Terminata la sosta nazionali, la prima squadra del Milan, allenata da Massimiliano Allegri si appresta ad affrontare il Bologna in una gara valevole per la terza giornata di Serie A. Chi, invece, deve ancora cominciare il campionato è il Milan Futuro. I ragazzi di Massimo Oddo esordiranno in Serie D contro il Pavia. In realtà, si tratta della seconda giornata di campionato. La prima (Milan-Leon) verrà recuperata il 17 settembre alle ore 15:00 in casa, allo Stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno (ingresso gratuito). Di seguito, si riportano le parole di Oddo alla vigilia della sfida.

Pavia-Milan Futuro, le dichiarazioni di Oddo

"Siamo ai nastri di partenza della stagione, anche se abbiamo già giocato la Coppa Italia in agosto, sappiamo quanto sia importante cominciare con la giusta grinta. Domani sarà la nostra prima gara di campionato, nonostante sia la seconda giornata, vogliamo vincere e convincere del lavoro fatto finora".

"Domani ci aspetta una gara importante e stimolante. Il Pavia è una squadra che ha tradizione, una piazza calorosa e un ambiente che darà sicuramente grande spinta ai loro ragazzi. Dovremo essere pronti ad affrontare una partita intensa, con ritmo e duelli fisici. Noi stiamo crescendo giorno dopo giorno: il nostro obiettivo è formare i giovani del Milan affinché possano presto affacciarsi in Prima Squadra, ma lo facciamo attraverso il lavoro, la competitività e la voglia di vincere ogni singola partita. Mi aspetto di vedere attenzione, coraggio e mentalità. Affrontare realtà come il Pavia è un banco di prova perfetto per misurare la maturità dei nostri ragazzi. Sono curioso di vedere a che punto siamo con la crescita individuale di un percorso che durerà tutto l’anno, ma anche fiducioso, perché vedo un gruppo che ha entusiasmo e che sta imparando a stare dentro le partite con la giusta cattiveria agonistica. Adesso tocca a noi dimostrarlo sul campo".

