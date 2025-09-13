Verso Pavia-Milan Futuro, Oddo: “Vogliamo vincere e convincere”

"Domani ci aspetta una gara importante e stimolante. Il Pavia è una squadra che ha tradizione, una piazza calorosa e un ambiente che darà sicuramente grande spinta ai loro ragazzi. Dovremo essere pronti ad affrontare una partita intensa, con ritmo e duelli fisici. Noi stiamo crescendo giorno dopo giorno: il nostro obiettivo è formare i giovani del Milan affinché possano presto affacciarsi in Prima Squadra, ma lo facciamo attraverso il lavoro, la competitività e la voglia di vincere ogni singola partita. Mi aspetto di vedere attenzione, coraggio e mentalità. Affrontare realtà come il Pavia è un banco di prova perfetto per misurare la maturità dei nostri ragazzi. Sono curioso di vedere a che punto siamo con la crescita individuale di un percorso che durerà tutto l’anno, ma anche fiducioso, perché vedo un gruppo che ha entusiasmo e che sta imparando a stare dentro le partite con la giusta cattiveria agonistica. Adesso tocca a noi dimostrarlo sul campo".