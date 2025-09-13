Milan, Moretto: 'Jashari scioccato da Ibrahimovic'. Fu proposto ...

Moretto racconta: "Jashari si è ritrovato un messaggio dopo un allenamento di Zlatan ed è rimasto scioccato in senso positivo. Ibrahimovic gli ha trasmesso la voglia di Milan e Jashari è rimasto positivamente sorpreso".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
calciomercato
"Al Milan è stato proposto un centrocampista in estate, che è stato valutato". Il calciomercato non si ferma mai e con lui le notizie. Matteo Moretto, uno dei maggiori esperti nel panorama italiano e sul Milan, svela un retroscena sull'estate. Alla dirigenza del Milan è arrivato un nome molto importante, quello di Yves Bissouma mediano del Tottenham, contratto in scadenza nel 2026. "Il retroscena è che era stato proposto al Milan, quasi trent'anni con grande esperienza in premier League. Il Milan ha declinato", racconta così Moretto dal video sul canale 'YouTube' di Fabrizio Romano.
Poi anche un retroscena molto interessante sulla trattativa dell'estate del Milan, ovvero quella per Jashari del Bruges: "I rossoneri hanno fatto all in su Jashari, visto come erede di Reijnders come potenziale. Vi svelo: durante i dialoghi tra Milan e Bruges, è sceso in campo Ibrahimovic".
Moretto racconta: "Jashari si è ritrovato un messaggio dopo un allenamento di Zlatan ed è rimasto scioccato in senso positivo. Ibrahimovic gli ha trasmesso la voglia di Milan e Jashari è rimasto positivamente sorpreso".
© RIPRODUZIONE RISERVATA