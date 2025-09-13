Milan, Moretto: 'Jashari scioccato da Ibrahimovic'. Fu proposto ...

"Al Milan è stato proposto un centrocampista in estate, che è stato valutato". Il calciomercato non si ferma mai e con lui le notizie. Matteo Moretto, uno dei maggiori esperti nel panorama italiano e sul Milan, svela un retroscena sull'estate. Alla dirigenza del Milan è arrivato un nome molto importante, quello di Yves Bissouma mediano del Tottenham, contratto in scadenza nel 2026. "Il retroscena è che era stato proposto al Milan, quasi trent'anni con grande esperienza in premier League. Il Milan ha declinato", racconta così Moretto dal video sul canale 'YouTube' di Fabrizio Romano.