Calciomercato Milan, retroscena su Vlahovic: non ha mai voluto ...

Il Milan ha lavorato tantissimo sul mercato estivo. I rossoneri, infatti, hanno chiuso tantissime operazioni in entrata e in uscita. 10 i nuovi volti arrivati a Milanello. Tra questi è mancata la prima punta d'area di rigore, visto che in attacco è arrivato Nkunku, un giocatore con caratteristiche diverse. Il Milan potrà provare un assalto a Dusan Vlahovic a gennaio?