Calciomercato Milan, retroscena su Vlahovic: non ha mai voluto ...

Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato, fa il punto anche su Vlahovic, possibile obiettivo del Milan. Nuovo assalto in futuro?
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Il Milan ha lavorato tantissimo sul mercato estivo. I rossoneri, infatti, hanno chiuso tantissime operazioni in entrata e in uscita. 10 i nuovi volti arrivati a Milanello. Tra questi è mancata la prima punta d'area di rigore, visto che in attacco è arrivato Nkunku, un giocatore con caratteristiche diverse. Il Milan potrà provare un assalto a Dusan Vlahovic a gennaio?

Il giornalista di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sull'attaccante serbo che ha il contratto in scadenza a giugno 2026 con la Juventus: "È chiaro che l’attaccante serbo non potrà più guadagnare 12 milioni come in questi ultimo anno". Scrive l'esperto, ma, si legge, la dirigenza bianconera potrebbe fare un tentativo di rinnovo prima di perderlo a zero.

Come svela Ceccarini Vlahovic: "Non ha mai voluto lasciare la Juventus nonostante il forte interesse del Milan". Vedremo se la dirigenza rossonera proverà a strappare Vlahovic alla Juventus o cambierà obiettivo per l'attacco.

