Calciomercato Milan, Moretto su Chukwueze: “Nessun obbligo di riscatto”

Samuel Chukwueze si è trasferito al Fulham negli ultimi giorni di calciomercato. Matteo Moretto, via YouTube, ha svelato alcuni dettagli della trattativa tra il Milan e il club inglese
Il Milan è stato protagonista dell'ultimo calciomercato estivo. In particolare, la dirigenza rossonera ha operato moltissimo sul mercato in uscita, completando tante cessioni. Tale lavoro è stato eccellente e ha permesso alla società di incassare tanto e di realizzare numerose plusvalenze. Negli ultimi giorni di calciomercato, in verità, la maggior parte delle cessioni sono state completate con la formula del prestito. È infatti più semplice - soprattutto quando manca poco tempo - accordarsi su un prestito che non su un trasferimento a titolo definitivo. Questo è stato il caso di Samuel Chukwueze, passato al Fulham. Matteo Moretto - esperto di calciomercato - ha svelato tramite un video YouTube alcuni dettagli rispetto a questo trasferimento. Di seguito, si riportano le sue parole.

Chukwueze al Fulham, i dettagli dell'operazione

Ecco cosa ha detto il giornalista sportivo: "L'operazione Chukwueze-Fulham si è conclusa con un prestito con diritto di riscatto. Non c'è nessun obbligo. La cifra totale si aggira intorno ai 30M, in realtà è più vicina ai 28 che ai 30. Tra un anno sarà il Fulham a decidere se riscattare Chukwueze oppure no".

Esiste dunque la possibilità che a fine giugno Chukwueze ritorni in rossonero. Bisognerà infatti stare a quanto deciderà il club inglese in base alla qualità delle prestazioni di cui sarà protagonista il nigeriano durante questa stagione.

