Milan, Chukwueze ufficiale al Fulham: “Mi sento a casa”

Da quel momento in poi, Chukwueze è diventato un titolare fisso ed è stato un elemento chiave nei successi successivi del Villarreal, ovvero la vittoria dell'Europa League nel 2021 e il raggiungimento delle semifinali di Champions League un anno dopo. Dopo 37 gol e 29 assist in 207 partite con il Sottomarino Giallo, la sua forma ha attirato l'attenzione del Milan, che ha raggiunto un accordo del valore di circa 28 milioni di euro per portarlo in Serie A. Il Milan si è classificato secondo in campionato nella sua prima stagione nel club, mentre i tifosi lo ricorderanno per aver segnato il gol della vittoria contro il Newcastle United in una partita di Champions League a St James' Park.
La scorsa stagione, i Rossoneri hanno raggiunto la finale di Coppa Italia, con Chukwueze entrato dalla panchina nella sconfitta per 1-0 contro il Bologna. Lascia il Milan con una media di un gol o un assist quasi ogni due partite, avendo giocato 70 volte negli ultimi due anni.
Dopo aver esordito con la Nigeria nel 2018 all'età di soli 19 anni, Chukwueze ha ora all'attivo sette gol e 46 presenze.
