Milan, Chukwueze ufficiale al Fulham: “Mi sento a casa”

Milan, le prime parole di Chukwueze al Fulham

(traduzione dal sito del Fulham) - Il Club è lieto di confermare l'acquisto di Samuel Chukwueze dall'AC Milan. Si unisce al club in prestito per la stagione 2025/26, con un'opzione per rendere il trasferimento permanente. Nazionale nigeriano insieme ad Alex Iwobi e Calvin Bassey, Chukwueze indosserà la maglia numero 19. Parlando a FFCtv dopo la firma, il 26enne ha detto: "Sono così felice di essere qui. È un club fantastico. Mi sento a casa, perché ho la mia gente intorno". Tony Khan ha aggiunto: "Sono entusiasta di dare il benvenuto a Samuel Chukwueze al Fulham! È un atleta esplosivo e di straordinario talento, che ha maturato una preziosa esperienza di gioco in Europa con il Milan e nelle competizioni internazionali per la Nigeria. Si unisce a noi in prestito per una stagione con opzione a titolo definitivo e siamo davvero entusiasti di averlo al Club! Forza Fulham!" Giocatore potente e veloce, che eccelle nelle situazioni uno contro uno, Chukwueze è un'ala mancina che gioca principalmente sulla destra, ma ha esperienza di gioco su entrambe le fasce. Dopo aver frequentato la Diamond Football Academy nella sua patria, Chukwueze si è trasferito in Europa nel 2017, quando il Villarreal lo ha chiamato. Ha esordito in prima squadra con il club in un pareggio per 3-3 contro lo Spartak Mosca in Europa League nell'ottobre 2018, segnando il suo primo gol in prima squadra il mese successivo in una partita di Copa del Rey.