Milan, Chukwueze ufficiale al Fulham: “Mi sento a casa”

Calciomercato Milan, Moretto: 'Chukwueze-Fulham, trattativa in corso'
Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto d'opzione Samuel Chimerenka Chukwueze al Fulham
Emiliano Guadagnoli
(fonte: acmilan.com) - AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto d'opzione per l'acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Samuel Chimerenka Chukwueze al Fulham FC.

Il Club augura a Samuel le migliori soddisfazioni per la Stagione Sportiva.

Milan, le prime parole di Chukwueze al Fulham

—  

(traduzione dal sito del Fulham) - Il Club è lieto di confermare l'acquisto di Samuel Chukwueze dall'AC Milan. Si unisce al club in prestito per la stagione 2025/26, con un'opzione per rendere il trasferimento permanente. Nazionale nigeriano insieme ad Alex Iwobi e Calvin Bassey, Chukwueze indosserà la maglia numero 19. Parlando a FFCtv dopo la firma, il 26enne ha detto: "Sono così felice di essere qui. È un club fantastico. Mi sento a casa, perché ho la mia gente intorno". Tony Khan ha aggiunto: "Sono entusiasta di dare il benvenuto a Samuel Chukwueze al Fulham! È un atleta esplosivo e di straordinario talento, che ha maturato una preziosa esperienza di gioco in Europa con il Milan e nelle competizioni internazionali per la Nigeria. Si unisce a noi in prestito per una stagione con opzione a titolo definitivo e siamo davvero entusiasti di averlo al Club! Forza Fulham!" Giocatore potente e veloce, che eccelle nelle situazioni uno contro uno, Chukwueze è un'ala mancina che gioca principalmente sulla destra, ma ha esperienza di gioco su entrambe le fasce. Dopo aver frequentato la Diamond Football Academy nella sua patria, Chukwueze si è trasferito in Europa nel 2017, quando il Villarreal lo ha chiamato. Ha esordito in prima squadra con il club in un pareggio per 3-3 contro lo Spartak Mosca in Europa League nell'ottobre 2018, segnando il suo primo gol in prima squadra il mese successivo in una partita di Copa del Rey.

LEGGI ANCHE

Da quel momento in poi, Chukwueze è diventato un titolare fisso ed è stato un elemento chiave nei successi successivi del Villarreal, ovvero la vittoria dell'Europa League nel 2021 e il raggiungimento delle semifinali di Champions League un anno dopo. Dopo 37 gol e 29 assist in 207 partite con il Sottomarino Giallo, la sua forma ha attirato l'attenzione del Milan, che ha raggiunto un accordo del valore di circa 28 milioni di euro per portarlo in Serie A. Il Milan si è classificato secondo in campionato nella sua prima stagione nel club, mentre i tifosi lo ricorderanno per aver segnato il gol della vittoria contro il Newcastle United in una partita di Champions League a St James' Park.

La scorsa stagione, i Rossoneri hanno raggiunto la finale di Coppa Italia, con Chukwueze entrato dalla panchina nella sconfitta per 1-0 contro il Bologna. Lascia il Milan con una media di un gol o un assist quasi ogni due partite, avendo giocato 70 volte negli ultimi due anni.

LEGGI ANCHE: Milan, un mercato a due facce: cessioni eccellenti, ma manca qualcosa>>>

Dopo aver esordito con la Nigeria nel 2018 all'età di soli 19 anni, Chukwueze ha ora all'attivo sette gol e 46 presenze.

