Milan, ecco il nuovo difensore centrale: ufficiale Odogu. Il comunicato

Il Milan, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato l'acquisto del difensore classe 2006 David Odogu dal Wolfsburg
AC Milan comunica di avere acquisito le prestazioni sportive del calciatore David Uyoyo Odogu dal VfL Wolfsburg. Il difensore tedesco ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2029, con diritto di opzione a favore del Club per il prolungamento fino al 30 giugno 2030.

Nato a Berlino (Germania) il 3 giugno 2006, David Odogu cresce nei Settori Giovanili tedeschi tra Union Berlino e Wolfsburg. Nell'aprile 2025 arriva il debutto nella Prima Squadra del Wolfsburg, con cui totalizza 3 presenze.

Odogu fa parte delle Nazionali Giovanili della Germania, con cui ha vinto il Campionato Europeo 2023 Under 17 e la Coppa del Mondo 2023 Under 17.

David Odogu indosserà la maglia rossonera numero 27.

