Calciomercato Milan, Malaspina ceduto al Novara: il comunicato ufficiale

"AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Malaspina al Novara FC . Il Club ringrazia Mattia per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali".

La stagione al Milan Futuro

Malaspina ha disputato la scorsa stagione in forza al Milan Futuro. Con la formazione under-23 ha collezionato 36 presenze totali tra Serie C, Coppa Italia Serie C e il playout contro la SPAL. Dopo l'esperienza nella terza serie italiana dello scorso anno, Malaspina è pronto a farci ritorno con la maglia del Novara.