Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Malaspina ceduto al Novara: il comunicato ufficiale

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Malaspina ceduto al Novara: il comunicato ufficiale

Calciomercato Milan, Malaspina ceduto al Novara: il comunicato ufficiale
Calciomercato. Il Milan ha comunicato ufficialmente la cessione a titolo definitivo di Mattia Malaspina al Novara
Redazione PM

(fonte acmilan.com)

"AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Malaspina al Novara FC. Il Club ringrazia Mattia per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali".

La stagione al Milan Futuro

—  

Malaspina ha disputato la scorsa stagione in forza al Milan Futuro. Con la formazione under-23 ha collezionato 36 presenze totali tra Serie C, Coppa Italia Serie C e il playout contro la SPAL. Dopo l'esperienza nella terza serie italiana dello scorso anno, Malaspina è pronto a farci ritorno con la maglia del Novara.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, un mercato a due facce: cessioni eccellenti, ma manca qualcosa >>>

Il centrocampista è un prodotto del settore giovanile rossonero. Malaspina esordì con la maglia del Milan under-17 durante la stagione 2020/21.

Leggi anche
Milan, ecco il colpo per Allegri: ufficiale Rabiot a centrocampo
Milan, mercato chiuso. Voti e riassunto. Che delusione …

© RIPRODUZIONE RISERVATA