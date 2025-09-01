Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, mercato chiuso. Voti e riassunto. Che delusione …

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, mercato chiuso. Voti e riassunto. Che delusione …

MILAN, MERCATO CHIUSO. VOTI E RIASSUNTO. CHE DELUSIONE…
Finito il mercato del Milan. I rossoneri chiudono la sessione con 10 colpi in entrata. Il nostro Stefano Bressi parla del lavoro del Diavolo
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Finito il mercato del Milan. I rossoneri chiudono la sessione con 10 colpi. In difesa arrivano De Winter, Terracciano, Odogu, Estupinan e Athekame. In attacco un solo colpo, ovvero quello di Nkunku. A centrocampo un vero restyling: dentro Modric, Jashari, Rabiot e Ricci.

Milan, voti e riassunto al mercato

—  

Ecco la rosa del Milan.

Portieri: Terracciano, Maignan, Torriani (3 in totale).

Terzini: Estupinan, Athekame, Bartesaghi (3).

Difensori centrali: De Winter, Tomori, Pavlovic, Gabbia, Odogu (5).

Centrocampisti: Ricci, Loftus-Cheek, Modric, Jashari, Rabiot, Fofana (6).

Esterni/Ali: Leao, Pulisic, Saelemaekers (3).

Attaccanti: Gimenez, Nkunku (2).

LEGGI ANCHE: Milan, un mercato a due facce: cessioni eccellenti, ma manca qualcosa>>>

Qui di seguito il video con il commento sul mercato del Milan del nostro Stefano Bressi.

Tanti dubbi e incertezze per quanto riguarda la campagna di rinforzamento svolta dal Milan in questa estate. Ora starà ad Allegri e al campo dare l'unico responso che conta davvero.

Leggi anche
Milan, un mercato a due facce: cessioni eccellenti, ma manca qualcosa
Calciomercato Milan, Odogu: Moretto svela i dettagli del contratto

© RIPRODUZIONE RISERVATA