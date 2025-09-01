Finito il mercato del Milan. I rossoneri chiudono la sessione con 10 colpi. In difesa arrivano De Winter, Terracciano, Odogu, Estupinan e Athekame. In attacco un solo colpo, ovvero quello di Nkunku. A centrocampo un vero restyling: dentro Modric, Jashari, Rabiot e Ricci.
Milan, mercato chiuso. Voti e riassunto. Che delusione …
Finito il mercato del Milan. I rossoneri chiudono la sessione con 10 colpi in entrata. Il nostro Stefano Bressi parla del lavoro del Diavolo
Milan, voti e riassunto al mercato—
Ecco la rosa del Milan.
Portieri: Terracciano, Maignan, Torriani (3 in totale).
Terzini: Estupinan, Athekame, Bartesaghi (3).
Difensori centrali: De Winter, Tomori, Pavlovic, Gabbia, Odogu (5).
Centrocampisti: Ricci, Loftus-Cheek, Modric, Jashari, Rabiot, Fofana (6).
Esterni/Ali: Leao, Pulisic, Saelemaekers (3).
Attaccanti: Gimenez, Nkunku (2).
Qui di seguito il video con il commento sul mercato del Milan del nostro Stefano Bressi.
Tanti dubbi e incertezze per quanto riguarda la campagna di rinforzamento svolta dal Milan in questa estate. Ora starà ad Allegri e al campo dare l'unico responso che conta davvero.
