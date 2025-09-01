Milan, mercato chiuso. Voti e riassunto. Che delusione …

Finito il mercato del Milan . I rossoneri chiudono la sessione con 10 colpi. In difesa arrivano De Winter, Terracciano, Odogu, Estupinan e Athekame . In attacco un solo colpo, ovvero quello di Nkunku . A centrocampo un vero restyling: dentro Modric, Jashari, Rabiot e Ricci .

Tanti dubbi e incertezze per quanto riguarda la campagna di rinforzamento svolta dal Milan in questa estate. Ora starà ad Allegri e al campo dare l'unico responso che conta davvero.