In questo ultimo giorno di calciomercato il Milan ha chiuso per David Odogu. Il classe 2006 è un difensore di nazionalità tedesca e origini nigeriane in arrivo dal Wolfsburg. Nonostante ci si aspettasse un rinforzo di esperienza e di sicura affidabilità, la dirigenza ha scelto di puntare su un buon prospetto. Il ragazzo, infatti, vanta solamente 3 presenze in Bundesliga. Dunque, non ha praticamente esperienza nel calcio dei 'grandi'. Il tedesco arriva per infoltire un reparto che conta pochi interpreti, soprattutto se Allegri continuasse a schierare una difesa a 3.
Calciomercato Milan, Odogu: Moretto svela i dettagli del contratto
Matteo Moretto ha svelato via X alcuni dettagli del contratto firmato da David Odogu con il Milan in queste ultime ore di calciomercato
Nelle ultime ore, Odogu è atterrato a Milano, ha svolto le visite mediche e poi si è recato a Casa Milan per firmare il suo contratto. In questi minuti il suo contratto è stato depositato in Lega Calcio. Proprio a proposito del contratto, Matteo Moretto - giornalista sportivo esperto di calciomercato - ha svelato alcuni dettagli tramite un post sul suo profilo X.
Milan-Odogu, alcuni dettagli del contratto—
Le parole di Moretto: "David Odogu firma un contratto quadriennale con opzione". Il giocatore indosserà il numero 27.
