Calciomercato Milan, Odogu: Moretto svela i dettagli del contratto

Matteo Moretto ha svelato via X alcuni dettagli del contratto firmato da David Odogu con il Milan in queste ultime ore di calciomercato
In questo ultimo giorno di calciomercato il Milan ha chiuso per David Odogu. Il classe 2006 è un difensore di nazionalità tedesca e origini nigeriane in arrivo dal Wolfsburg. Nonostante ci si aspettasse un rinforzo di esperienza e di sicura affidabilità, la dirigenza ha scelto di puntare su un buon prospetto. Il ragazzo, infatti, vanta solamente 3 presenze in Bundesliga. Dunque, non ha praticamente esperienza nel calcio dei 'grandi'. Il tedesco arriva per infoltire un reparto che conta pochi interpreti, soprattutto se Allegri continuasse a schierare una difesa a 3.

Nelle ultime ore, Odogu è atterrato a Milano, ha svolto le visite mediche e poi si è recato a Casa Milan per firmare il suo contratto. In questi minuti il suo contratto è stato depositato in Lega Calcio. Proprio a proposito del contratto, Matteo Moretto - giornalista sportivo esperto di calciomercato - ha svelato alcuni dettagli tramite un post sul suo profilo X.

Milan-Odogu, alcuni dettagli del contratto

Le parole di Moretto: "David Odogu firma un contratto quadriennale con opzione". Il giocatore indosserà il numero 27.

