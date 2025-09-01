Calciomercato Milan, Odogu: Moretto svela i dettagli del contratto

In questo ultimo giorno di calciomercato il Milan ha chiuso per David Odogu. Il classe 2006 è un difensore di nazionalità tedesca e origini nigeriane in arrivo dal Wolfsburg. Nonostante ci si aspettasse un rinforzo di esperienza e di sicura affidabilità, la dirigenza ha scelto di puntare su un buon prospetto. Il ragazzo, infatti, vanta solamente 3 presenze in Bundesliga. Dunque, non ha praticamente esperienza nel calcio dei 'grandi'. Il tedesco arriva per infoltire un reparto che conta pochi interpreti, soprattutto se Allegri continuasse a schierare una difesa a 3.