Calciomercato Milan, preso Samb Thioune per il settore giovanile

Il Milan è attivo sul calciomercato anche per il suo settore giovanile. È stato depositato in lega il contratto di Ablaye Samb Thioune
Il Milan è attivo nelle ultime ore di questo estivo e sta pensando molto anche al suo settore giovanile. In questa prospettiva, è stato appena finalizzato l'acquisto di Ablaye Samb Thioune, il cui contratto è stato depositato in Lega Serie A.

Depositato in Lega il contratto di Samb Thioune

Samb Thioune è un classe 2009 (16 anni) di nazionalità lussemburghese. A causa delle sue origini possiede il doppio passaporto lussemburghese e senegalese. Il ragazzo è un centrocampista con caratteristiche offensive, che spesso è stato impiegato da trequartista. Samb Thioune arriva dall'Ettelbruck Etzella, squadra che milita nel campionato del Lussemburgo.

Il sedicenne verrà probabilmente aggregato all'under-17, almeno nel periodo iniziale. La prospettiva è chiaramente quello di aggregarlo tra qualche tempo nella rosa del Milan Futuro di Massimo Oddo, il progetto creato appositamente per dare spazio a talenti in rampa di lancio in categorie più probanti dal punto di vista fisico e mentale.

