Calciomercato Milan, Odogu: ecco chi è il nuovo difensore centrale

Il Milan ha acquistato un difensore centrale all'ultimo giorno di calciomercato. Ecco chi è David Odogu, in arrivo dal Wolfsburg
All'ultimo giorno del calciomercato estivo, il Milan si è assicurato un difensore centrale. Nonostante Massimiliano Allegri avesse chiesto un centrale di esperienza e di sicura affidabilità, la dirigenza ha chiuso per David Odogu, classe 2006. Le difficoltà per arrivare a Joe Gomez del Liverpool hanno fatto virare su questo profilo giovane, di belle speranze.

Calciomercato Milan, chi è Odogu?

David Odogu è nato a Berlino il 3 giugno del 2006 e ha origini nigeriane. Il ragazzo è cresciuto nei settori giovanili di Zehlendorf, Union Berlino e poi Wolfsburg. Il Milan lo ha prelevato proprio dal Wolfsburg per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, compresi i bonus.

Odogu ha solo 19 anni e ha collezionato solo 3 presenze in Bundesliga, tutte durante la scorsa stagione, per un totale di 194 minuti. Inoltre, ha militato per le nazionali giovanili della Germania. Attualmente, viene regolarmente convocato dalla selezione under-19.

Odogu, caratteristiche tecniche

Odogu è un difensore alto 1,91 m, dotato di grande fisicità ed è destro naturale. Vista la giovane età, è arrivato come prospetto da far crescere al fianco dei difensori titolari. I tifosi sperano che questa operazione possa replicare quella fatta anni fa dal Milan con Malick Thiaw, anch'egli arrivato molto giovane dalla Germania.

