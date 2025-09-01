Calciomercato Milan, Odogu: ecco chi è il nuovo difensore centrale

Il Milan ha acquistato un difensore centrale all'ultimo giorno di calciomercato. Ecco chi è David Odogu, in arrivo dal Wolfsburg

All'ultimo giorno del calciomercato estivo, il Milan si è assicurato un difensore centrale. Nonostante Massimiliano Allegri avesse chiesto un centrale di esperienza e di sicura affidabilità, la dirigenza ha chiuso per David Odogu , classe 2006. Le difficoltà per arrivare a Joe Gomez del Liverpool hanno fatto virare su questo profilo giovane, di belle speranze.

Calciomercato Milan, chi è Odogu?

David Odogu è nato a Berlino il 3 giugno del 2006 e ha origini nigeriane. Il ragazzo è cresciuto nei settori giovanili di Zehlendorf, Union Berlino e poi Wolfsburg. Il Milan lo ha prelevato proprio dal Wolfsburg per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, compresi i bonus.