Calciomercato Milan, Odogu: ecco chi è il nuovo difensore centrale

Odogu ha solo 19 anni e ha collezionato solo 3 presenze in Bundesliga, tutte durante la scorsa stagione, per un totale di 194 minuti. Inoltre, ha militato per le nazionali giovanili della Germania. Attualmente, viene regolarmente convocato dalla selezione under-19.
Odogu, caratteristiche tecniche
Odogu è un difensore alto 1,91 m, dotato di grande fisicità ed è destro naturale. Vista la giovane età, è arrivato come prospetto da far crescere al fianco dei difensori titolari. I tifosi sperano che questa operazione possa replicare quella fatta anni fa dal Milan con Malick Thiaw, anch'egli arrivato molto giovane dalla Germania.
