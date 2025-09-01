Milan-Gomez, affare sfumato: il difensore inglese non si muove da Liverpool | PM News

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il sogno rossonero di portare Joe Gomez a Milano è ufficialmente tramontato.

Il sogno rossonero di portare Joe Gomez a Milano è ufficialmente tramontato. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, nonostante le voci che lo accostavano al club rossonero per la sua duttilità, il difensore inglese non si trasferirà in Serie A .

Il Liverpool ha messo la parola fine a ogni possibile trattativa, considerandolo un elemento importante per la rotazione della squadra. I Reds, infatti, non hanno alcuna intenzione di cedere il giocatore, ritenuto fondamentale sia per l'attuale progetto tecnico che per quello futuro.