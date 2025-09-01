Milan-Gomez, affare sfumato: il difensore inglese non si muove da Liverpool | PM News

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il sogno rossonero di portare Joe Gomez a Milano è ufficialmente tramontato.
Il sogno rossonero di portare Joe Gomez a Milano è ufficialmente tramontato. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, nonostante le voci che lo accostavano al club rossonero per la sua duttilità, il difensore inglese non si trasferirà in Serie A.
Affare sfumato: il Liverpool non libera Gomez per il Milan | PM News
Il Liverpool ha messo la parola fine a ogni possibile trattativa, considerandolo un elemento importante per la rotazione della squadra. I Reds, infatti, non hanno alcuna intenzione di cedere il giocatore, ritenuto fondamentale sia per l'attuale progetto tecnico che per quello futuro.