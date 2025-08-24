Milan, Pagani in Esclusiva: 'Con Jashari centrocampo moderno. In Italia ...'

Dopo un’estenuante trattativa, Jashari ha siglato il suo contratto con il Milan. Come vede il giocatore nel contesto del Diavolo di Massimiliano Allegri? "Con l'arrivo di Jashari, il centrocampo del Milan acquisisce una fisionomia più completa e moderna, perfettamente in linea con le esigenze tattiche di Allegri. Nella prima uscita in maglia rossonera, contro il Leeds, ha lasciato intravedere giocate molto promettenti. Lo stesso Allegri non ha nascosto di essersi "meravigliato" della sua prova, nonostante avesse disputato solo una manciata di allenamenti con la squadra. Certo, il prezzo del suo cartellino (è il 9º acquisto più oneroso della storia del Milan, n.d.r.) colloca decisamente in alto l’asticella delle aspettative, ma credo che il ragazzo possieda la struttura tecnica e mentale per reggere l’impatto con il calcio italiano. È un investimento calibrato per il presente e il futuro, è quel tipo di giocatore che Allegri può valorizzare al meglio nel suo impianto di gioco. Perché incarna esattamente ciò che manca al Milan per diventare squadra più solida e concreta anche in mezzo al campo".