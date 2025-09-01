Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Il Crystal Palace ci prova per Pavlovic
Come riporta Sky Sports, il Crystal Palace sta provando ad acquistare Strahinja Pavlovic del Milan nelle ultime ore di calciomercato
Pavlovic dal Milan al Crystal Palace? Ha dell'incredibile l'indiscrezione di calciomercato arrivata dall'Inghilterra, dai colleghi di Sky Sports.

Calciomercato Milan, via Pavlovic?

Il testo del post recita: "Il Crystal Palace ha da lungo tempo un interesse per il difensore del Milan Strahinja Pavlovic. Stanno ora esplorando attivamente se si possa concludere un affare per lui, con meno di due ore rimanenti per la sessione di mercato".

Se dovesse arrivare, questa cessione avrebbe del clamoroso. Il Milan, infatti, è a corto di difensori, soprattutto se Massimiliano Allegri dovesse proseguire con la difesa a 3. Ad ora, se si considerano gli interpreti disponibili in rosa, questa soluzione sembra la più percorribile. In più, fin qui Pavlovic ha sempre giocato da titolare come braccetto sinistro della retroguardia rossonera nelle uscite contro Bari, Cremonese e Lecce.

Dunque, guardando le risorse a disposizione, un ulteriore ribaltone sembra del tutto improbabile. I rossoneri possono contare su 5 difensori centrali: Tomori, Gabbia, Pavlovic e i nuovi arrivati De Winter e Odogu. Bisogna però aggiungere che quest'ultimo - appena sbarcato a Milano - è del 2006. Con ogni probabilità, verrà considerato un innesto per il futuro, da inserire gradualmente nelle rotazioni della difesa di Allegri.

