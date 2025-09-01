Calciomercato Milan, il Crystal Palace ci prova per Pavlovic

Se dovesse arrivare, questa cessione avrebbe del clamoroso. Il Milan, infatti, è a corto di difensori, soprattutto se Massimiliano Allegri dovesse proseguire con la difesa a 3. Ad ora, se si considerano gli interpreti disponibili in rosa, questa soluzione sembra la più percorribile. In più, fin qui Pavlovic ha sempre giocato da titolare come braccetto sinistro della retroguardia rossonera nelle uscite contro Bari, Cremonese e Lecce.
Dunque, guardando le risorse a disposizione, un ulteriore ribaltone sembra del tutto improbabile. I rossoneri possono contare su 5 difensori centrali: Tomori, Gabbia, Pavlovic e i nuovi arrivati De Winter e Odogu. Bisogna però aggiungere che quest'ultimo - appena sbarcato a Milano - è del 2006. Con ogni probabilità, verrà considerato un innesto per il futuro, da inserire gradualmente nelle rotazioni della difesa di Allegri.
