Milan, Gimenez ha deciso il suo destino: l’annuncio dell’agente

Rafaela Pimenta, procuratrice anche di Santiago Gimenez, ha scritto un post chiarissimo sul futuro dell'attaccante del Milan. Ecco la storia
Siamo ormai agli sgoccioli della sessione estiva di calciomercato che ha visto il Milan come uno dei grandi protagonisti. I rossoneri si sono mossi tantissimi sia per quanto riguardano le entrate, sia per quanto riguardano le uscite. Il Diavolo ha messo a segno due colpi importanti sul finale ovvero Rabiot per la difesa e Nkunku per l'attacco. Nelle ultime due giornate (ieri e oggi) ha tenuto banco il possibile scambio tra Gimenez e Dovbyk con la Roma. Ecco come è andata a finire.
Gimenez sceglie di restare al Milan
—
Rafaela Pimenta, procuratrice anche di Santiago Gimenez, ha scritto un post chiarissimo sul futuro dell'attaccante del Milan. Ecco la storia su Instagram.