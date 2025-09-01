Pianeta Milan
CALCIOMERCATO MILAN

Milan, Gimenez ha deciso il suo destino: l’annuncio dell’agente

Gimenez resta al Milan: ecco la conferma dell'agente sui social
Rafaela Pimenta, procuratrice anche di Santiago Gimenez, ha scritto un post chiarissimo sul futuro dell'attaccante del Milan. Ecco la storia
Emiliano Guadagnoli
Siamo ormai agli sgoccioli della sessione estiva di calciomercato che ha visto il Milan come uno dei grandi protagonisti. I rossoneri si sono mossi tantissimi sia per quanto riguardano le entrate, sia per quanto riguardano le uscite. Il Diavolo ha messo a segno due colpi importanti sul finale ovvero Rabiot per la difesa e Nkunku per l'attacco. Nelle ultime due giornate (ieri e oggi) ha tenuto banco il possibile scambio tra Gimenez e Dovbyk con la Roma. Ecco come è andata a finire.

Gimenez sceglie di restare al Milan

Rafaela Pimenta, procuratrice anche di Santiago Gimenez, ha scritto un post chiarissimo sul futuro dell'attaccante del Milan. Ecco la storia su Instagram.

"Sarà perché tifiamo". Poi tag a Santiago Gimenez e una X accanto al Milan. Un messaggio molto chiaro: il messicano resta al Milan in questo ultimo giorno di calciomercato.

Con ogni probabilità svanisce anche la possibilità di vedere Artem Dovbyk con la maglia del Milan. I rossoneri dovrebbero chiudere l'attacco 'solo' con Nkunku.

