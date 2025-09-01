Milan, Gimenez ha deciso il suo destino: l’annuncio dell’agente

Siamo ormai agli sgoccioli della sessione estiva di calciomercato che ha visto il Milan come uno dei grandi protagonisti. I rossoneri si sono mossi tantissimi sia per quanto riguardano le entrate, sia per quanto riguardano le uscite. Il Diavolo ha messo a segno due colpi importanti sul finale ovvero Rabiot per la difesa e Nkunku per l'attacco. Nelle ultime due giornate (ieri e oggi) ha tenuto banco il possibile scambio tra Gimenez e Dovbyk con la Roma. Ecco come è andata a finire.