Milan, ecco il colpo per Allegri: ufficiale Rabiot a centrocampo

Adrien Rabiot è un nuovo centrocampista del Milan: il francese è arrivato dal Marsiglia. Ecco tutti i dettagli e il numero di maglia

Nato a Saint-Maurice (Francia) il 3 aprile 1995, Adrien Rabiot cresce nei Settori Giovanili francesi, fino ad arrivare al Paris Saint-German, con cui debutta in Prima Squadra nel 2012. Dopo una stagione in prestito al Tolosa, torna al PSG con cui totalizza 227 presenze e 24 gol, vincendo cinque Ligue 1, due Supercoppe di Francia, cinque Coppe di Lega e quattro Coppe di Francia. Nel 2019 il trasferimento alla Juventus con cui colleziona 212 presenze e 22 reti conquistando uno Scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Nel 2024 il ritorno in Francia, al Marsiglia, con cui totalizza 32 presenze e 10 gol.