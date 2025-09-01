Calciomercato Milan, Chukwueze: visite col Fulham. Ecco i dettagli

L'operazione, come confermato da Moretto, si concretizza sulla base di un prestito oneroso con un diritto di riscatto fissato a circa 30 milioni di euro. Questa formula rappresenta una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti: il Fulham può testare il giocatore, mentre il Milan alleggerisce il monte ingaggi e si 'garantisce' un'opzione per monetizzare in futuro.
Per l'esterno nigeriano, quindi, solamente un prestito con diritto di riscatto e non obbligo come si vociferava nelle scorse settimane. Altra cessione per il Milan sugli esterni dopo la partenza di Okafor e Jimenez.
© RIPRODUZIONE RISERVATA