Calciomercato Milan, Chukwueze: visite col Fulham. Ecco i dettagli

Matteo Moretto, esperto di calciomercato, parla del Milan e in particolare del mercato in uscita. Visite per Chukwueze al Fulham
Emiliano Guadagnoli
Il mercato in uscita del Milan continua a muoversi in queste ultime ore. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Matteo Moretto, Samuel Chukwueze è a un passo dal trasferimento in Premier League. L'esterno nigeriano sta attualmente svolgendo le visite mediche con il Fulham, pronto a iniziare una nuova avventura.

"Fulham, Samuel Chukwueze sta svolgendo le visite mediche. La formula finale sarà un prestito oneroso con diritto di riscatto sui 30m€".

L'operazione, come confermato da Moretto, si concretizza sulla base di un prestito oneroso con un diritto di riscatto fissato a circa 30 milioni di euro. Questa formula rappresenta una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti: il Fulham può testare il giocatore, mentre il Milan alleggerisce il monte ingaggi e si 'garantisce' un'opzione per monetizzare in futuro.

Per l'esterno nigeriano, quindi, solamente un prestito con diritto di riscatto e non obbligo come si vociferava nelle scorse settimane. Altra cessione per il Milan sugli esterni dopo la partenza di Okafor e Jimenez.

 

