Milan, Pellegatti e Di Stefano danno i voti. Retroscena su Thiago Silva

Attacco: "7,5 per Nkunku", dice Pellegatti. Di Stefano: "7. Nkunku non lo discuto, con Leao hai tra i due migliori che saltano l'uomo del campionato".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
CALCIOMERCATO MILAN
"Anche a livello qualitativo ci sono dei giocatori che devono ancora crescere". Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, parla del mercato del Milan, di un retroscena su Thiago Silva e dei voti per la sessione. Presente anche Di Stefano, giornalista di Sky Sport. Ecco il loro pensiero da 'YouTube': "Qualche tifoso sorriderà, qualcuno mi darà ragione: una settimana fa ho mandato un messaggio alla dirigenza del Milan dicendo di prendere Thiago Silva per 8 mesi. Poteva essere un colpo berlusconiano, come lo sono stati Nkunku e Rabiot. Akanji all'Inter aumenta il fastidio, era la nostra prima idea. Non è venuto perché non c'era la Champions. Per Gomez sono mancati i tempi".
Di Stefano: "In difesa il voto non è alto, manca un pezzo, dico 5,5". 5,5 anche per Pellegatti. A centrocampo 8 dice Pellegatti. Di Stefano: "8,5 Rabiot è un grande acquisto, uno dei migliori fatti in Italia".
Attacco: "7,5 per Nkunku", dice Pellegatti. Di Stefano: "7. Nkunku non lo discuto, con Leao hai tra i due migliori che saltano l'uomo del campionato".
© RIPRODUZIONE RISERVATA