Milan, Pellegatti e Di Stefano danno i voti. Retroscena su Thiago Silva

"Anche a livello qualitativo ci sono dei giocatori che devono ancora crescere". Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, parla del mercato del Milan, di un retroscena su Thiago Silva e dei voti per la sessione. Presente anche Di Stefano, giornalista di Sky Sport. Ecco il loro pensiero da 'YouTube': "Qualche tifoso sorriderà, qualcuno mi darà ragione: una settimana fa ho mandato un messaggio alla dirigenza del Milan dicendo di prendere Thiago Silva per 8 mesi. Poteva essere un colpo berlusconiano, come lo sono stati Nkunku e Rabiot. Akanji all'Inter aumenta il fastidio, era la nostra prima idea. Non è venuto perché non c'era la Champions. Per Gomez sono mancati i tempi".