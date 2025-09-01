Calciomercato Lipsia: ufficiale Harder, ex obiettivo del Milan

Durante questa sessione estiva di calciomercato - che si è appena conclusa - sono stati accostati al Milan moltissimi nomi di centravanti. Tra questi, quello di Conrad Harder, attaccante danese classe 2005 ex Sporting Club de Portugal. La giovane punta è stata vicinissima a trasferirsi a Milano. Poi, tutto è saltato. La ragione principale che ha compromesso la buona riuscita dell'affare è stata la lentezza con cui il club portoghese l'ha liberato. Lo Sporting, infatti, ha voluto prima assicurarsi Ioannidis in attacco, prima di lasciar partire Harder. Nonostante la trattativa saltata con i rossoneri, il danese ha comunque cambiato casacca. L'ex vice-Gyokeres è pronto per una nuova avventura in Bundesliga, con la maglia del Lipsia. Il club tedesco ha annunciato ufficialmente l'acquisto di Harder via X. Di seguito, si riporta il post.