Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Lipsia: ufficiale Harder, ex obiettivo del Milan

CALCIOMERCATO

Calciomercato Lipsia: ufficiale Harder, ex obiettivo del Milan

Calciomercato Lipsia: ufficiale Harder, ex obiettivo del Milan
L'ex obiettivo del calciomercato del Milan Conrad Harder si è trasferito al Lipsia. Ecco l'annuncio ufficiale dei tedeschi via X
Redazione PM

Durante questa sessione estiva di calciomercato - che si è appena conclusa - sono stati accostati al Milan moltissimi nomi di centravanti. Tra questi, quello di Conrad Harder, attaccante danese classe 2005 ex Sporting Club de Portugal. La giovane punta è stata vicinissima a trasferirsi a Milano. Poi, tutto è saltato. La ragione principale che ha compromesso la buona riuscita dell'affare è stata la lentezza con cui il club portoghese l'ha liberato. Lo Sporting, infatti, ha voluto prima assicurarsi Ioannidis in attacco, prima di lasciar partire Harder. Nonostante la trattativa saltata con i rossoneri, il danese ha comunque cambiato casacca. L'ex vice-Gyokeres è pronto per una nuova avventura in Bundesliga, con la maglia del Lipsia. Il club tedesco ha annunciato ufficialmente l'acquisto di Harder via X. Di seguito, si riporta il post.

Calciomercato: ufficiale Harder al Lipsia

—  

Oggi, nell'ultimo giorno di calciomercato, il Lipsia ha finalizzato questo nuovo acquisto in attacco. Il trasferimento è a titolo definitivo per una cifra intorno ai 26 milioni di euro. Harder arriva anche per prendere il posto di Openda, finito alla Juventus.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, un mercato a due facce: cessioni eccellenti, ma manca qualcosa >>>

Le parole del club su X: "L’RB Lipsia ingaggia Conrad Harder dallo Sporting Lisbona. L’attaccante centrale danese firma con noi un contratto a lungo termine fino al 2030".

Leggi anche
Calciomercato Milan, ecco dove possono essere ceduti Adli e Bennacer
Milan, Chukwueze ufficiale al Fulham: “Mi sento a casa”

© RIPRODUZIONE RISERVATA