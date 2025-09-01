Calciomercato Lipsia: ufficiale Harder, ex obiettivo del Milan

Le parole del club su X: "L’RB Lipsia ingaggia Conrad Harder dallo Sporting Lisbona. L’attaccante centrale danese firma con noi un contratto a lungo termine fino al 2030".
Durante questa sessione estiva di calciomercato - che si è appena conclusa - sono stati accostati al Milan moltissimi nomi di centravanti. Tra questi, quello di Conrad Harder, attaccante danese classe 2005 ex Sporting Club de Portugal. La giovane punta è stata vicinissima a trasferirsi a Milano. Poi, tutto è saltato. La ragione principale che ha compromesso la buona riuscita dell'affare è stata la lentezza con cui il club portoghese l'ha liberato. Lo Sporting, infatti, ha voluto prima assicurarsi Ioannidis in attacco, prima di lasciar partire Harder. Nonostante la trattativa saltata con i rossoneri, il danese ha comunque cambiato casacca. L'ex vice-Gyokeres è pronto per una nuova avventura in Bundesliga, con la maglia del Lipsia. Il club tedesco ha annunciato ufficialmente l'acquisto di Harder via X. Di seguito, si riporta il post.
Oggi, nell'ultimo giorno di calciomercato, il Lipsia ha finalizzato questo nuovo acquisto in attacco. Il trasferimento è a titolo definitivo per una cifra intorno ai 26 milioni di euro. Harder arriva anche per prendere il posto di Openda, finito alla Juventus.
Le parole del club su X: "L’RB Lipsia ingaggia Conrad Harder dallo Sporting Lisbona. L’attaccante centrale danese firma con noi un contratto a lungo termine fino al 2030".
