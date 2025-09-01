Calciomercato Milan, ecco dove possono essere ceduti Adli e Bennacer

La finestra estiva del calciomercato per la stagione 2025/26 si è chiusa alle ore 20:00. In verità, questa deadline è valida solamente per i maggiori campionati europei, tra cui la Serie A. Dunque, il Milan non potrà più eseguire operazioni in entrata (a meno che non si decida di andare su qualche svincolato). Allo stesso tempo, però, i rossoneri potranno ancora lavorare sul calciomercato in uscita. Nonostante le moltissime cessioni completate, infatti, nella rosa di Massimiliano Allegri figurano ancora alcuni esuberi. In particolare, si tratta di Yacine Adli e Ismael Bennacer .

I due centrocampisti non sono mai stati presi in considerazione dal nuovo allenatore e, in più, ad ora sembrano chiusi da tutti i nuovi innesti che il Milan ha preso nel reparto. Il giornalista Francesco Nasato ha scritto su X dove potrebbero andare Adli e Bennacer da qui al 16 settembre, data di chiusura del calciomercato in Qatar, nazione il cui mercato chiude più tardi rispetto a qualsiasi altro luogo.