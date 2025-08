Calciomercato Milan, Adli che fai? Potrebbe far comodo in Serie A…

I no a Russia e Qatar, per il resto solo sondaggi — A conferma della convinzione del calciatore di poter dare ancora tanto ad alto livello, Adli ha rifiutato offerte dallo Spartak Mosca (Russia) e dall'Al-Sadd (Qatar). La sua ambizione gli impone di voler trovare squadre disposte a puntare su di lui in Italia (o in altri campionati europei).

Tuttavia, per ora le offerte scarseggiano. Rumours di mercato riferiscono solo di un sondaggio o comunque di un interessamento da parte del Sassuolo, neopromosso in Serie A. Qualora il corteggiamento dei neroverdi dovesse farsi più serrato e dovesse concretizzarsi, sorge una domanda: Adli accetterebbe una simile destinazione?

L'ultima stagione ha certificato la sua qualità — Durante la stagione 2024/25 Adli ha giocato con la Fiorentina. Sotto la guida di Palladino, il centrocampista ha collezionato 35 presenze, condite da 5 reti (una contro il Milan) e 7 assist. Numeri niente male per una centrocampista che può essere impiegato indifferentemente in un centrocampo a 2 o a 3. Forse il meglio di sé riesce a darlo in un reparto a tre, dove può essere collocato sia in cabina di regia sia in posizione di mezzala.

I dati e le statistiche della sua stagione, infatti, raccontano di un centrocampista propositivo con caratteristiche offensive, abile nel gioco in verticale e nelle progressioni in avanti. Il suo contributo in zona gol, poi, è di ottimo livello. Tuttavia, sicuramente, presenta delle carenze in fase difensiva. Non spicca per intercetti e blocchi, dunque sarebbe meglio se fosse coadiuvato da compagni che hanno nelle loro corde il recupero dei palloni e la rottura del gioco avversario.

Secondo queste indicazioni, Adli potrebbe risultare un buon innesto per squadre di medio livello in Serie A. Vista l'età, tante cose possono essere ancora migliorate. Ci vuole un allenatore che abbia la pazienza di aiutarlo nel suo percorso di maturazione e che punti ad esaltare le qualità in suo possesso.