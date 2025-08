Milan, Okafor lotta per restare: ecco il ruolo perfetto con Allegri?

Milan, Okafor è uno dei giocatori più in forma in questa prima parte dell'estate rossonera. Lo svizzero potrebbe restare? Ecco la nostra analisi

Milan, Okafor è stato uno dei protagonisti assoluti della tournée estiva dei rossoneri in Asia e Australia. L'attaccante svizzero ha segnato 4 gol, due contro il Liverpool e due contro il Perth Glory. La dirigenza del Diavolo starebbe pensando di inserire in rosa un altro attaccante oltre a Santiago Gimenez. Il messicano sembrerebbe essere l'unica punta in rosa sicura di restare, ma il raduno a la tournée potrebbe fare cambiare idea ad Allegri. Okafor, infatti, sembrava un giocatore con un piede già fuori da Milanello, ma vista la carenza di punte, lo svizzero ha sfruttato al massimo la vetrina a sua disposizione mettendosi in mostra al massimo.