Amichevole Perth Glory-Milan 0-9: goleada e doppiette di Okafor e Leao

Sulle fasce, per la prima volta dal primo minuto, spazio al nuovo arrivato Estupinan e al possibile partente Terracciano. A centrocampo, occasione dal 1’ per il giovane Comotto, affiancato da Bondo e Loftus-Cheek. In attacco, tridente formato da Jiménez a destra, Chukwueze a sinistra e Okafor punta centrale, reduce dalla bella doppietta contro il Liverpool.

Primo tempo: la classe di Comotto, Okafor e Chukwueze indemoniati — La differenza tra le due squadre si è vista subito: al secondo minuto il Milan è già in vantaggio con un gol di Filippo Terracciano, su assist con scavetto di Okafor. I rossoneri dominano e controllano la gara, e al 23’ un’azione personale di Alex Jimenez porta al passaggio per Noah Okafor che firma il 2-0. Dopo appena quattro minuti, Okafor sigla nuovamente il gol del 3-0, ribadendo in rete da pochi metri dopo il tiro respinto di Loftus-Cheek, servito ancora da Jimenez. Doppietta e assist in 27 minuti per lo svizzero, che conferma la grande forma mostrata contro il Liverpool.

Il Milan non si ferma e continua ad attaccare: al 29’ l’arbitro assegna un calcio di rigore per un fallo su Comotto, che si presenta sul dischetto e segna con un pallonetto, dimostrando grande personalità. Nonostante il 4-0 già rifilato ai padroni di casa, i rossoneri vogliono di più e due minuti dopo è Chukwueze a segnare il 5-0, meritato premio per una prestazione di alto livello. Un primo tempo dominato in lungo e in largo dal Milan, con protagonisti assoluti Okafor, Chukwueze e i giovani Jimenez e Comotto.

Secondo tempo: primo gol in rossonero per Ricci e doppietta di Leao — All'inizio del secondo tempo, Massimiliano Allegri decide di cambiare tutti e 11 i giocatori in campo, ma il copione della partita non cambia. Al 46’, Leao viene lanciato a rete da una sponda aerea di Liberali e, a tu per tu con il portiere, realizza il 6-0 con grande freddezza. Il Milan continua a gestire il possesso senza problemi, offrendo un calcio fluido e propositivo. Al 58’ arriva il 7-0 grazie a una splendida giocata di Saelemaekers sulla destra: l’esterno belga serve Samuele Ricci al limite dell’area, che calcia con potenza e precisione battendo il portiere australiano.

I rossoneri restano in pieno controllo della gara e all’80’ è Musah, dopo una bella azione personale, a firmare l’8-0 con un destro preciso che si insacca all’angolino. Il Milan non si accontenta e all’86’ arriva anche il nono gol: splendido cross dalla sinistra di Bartesaghi per Leao, che stacca in solitaria e insacca di testa firmando la sua doppietta personale.

Finisce così 9-0 una partita a senso unico, con il Milan padrone assoluto del campo dal primo all’ultimo minuto: zero occasioni concesse e tanti segnali positivi in vista dell’inizio della stagione. La prossima amichevole della squadra di Allegri sarà sabato 9 agosto alle ore 16:00 contro il Leeds, sfida che si disputerà in Inghilterra.