PAGELLE PERTH GLORY-MILAN - La partita parte subito forte con un Milan in attacco e subito in gol: rete di Terracciano dopo soli 3 minuti di gioco. I rossoneri controllano il pallone e il possesso palla con facilità al contrario di quanto fatto vedere contro Arsenal e Liverpool. Al 23' arriva il gol di Okafor: due a zero frutto del grande lavoro sulla sinistra di Jimenez. Terzo gol ancora sull'asse Jimenez-Okafor. Dopo pochi minuti 4-0 rossonero: Comotto guadagna e segna il calcio di rigore. 32' gol in contropiede di Chukwueze. Dominio rossonero nel primo tempo. Le ripresa inizia con il gol di Leao. Il 7 a 0 arriva da una bordata di Ricci. A dieic minuti dal termine a segno anche Musah. Doppietta anche per Leao. Ecco le pagelle di Perth Glory-Milan. PROSSIMA SCHEDA