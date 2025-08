Milan, Allegri e i due moduli: chiavi tattiche, cambi e un punto fermo

Milan, Allegri: in mano due moduli. Come usarli? Ecco cosa cambia e un punto fermo

Partiamo dal modulo più usato questa estate, ovvero quello a tre. I difensori titolari sembrerebbero essere Tomori, Thiaw e Pavlovic, con l'inglese braccetto destro e il serbo braccetto sinistro. Contro il Liverpool hanno mostrato una buona chimica e una buona armonia di reparto, meno contro l'Arsenal. Come quinti di centrocampo Saelemaekers e Bartesaghi: il primi è perfetto per questo ruolo, per la sua voglia di correre e tornare in difesa e per le sue capacità tecniche e offensive. Il secondo ha fatto vedere cose buone e potrebbe crescere molto. In attacco Leao è sembrato molto a suo agio come finta punta, così come Pulisic, che non ha alcun problema nella sviare su tutto il reparto offensivo, anzi.