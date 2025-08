Calciomercato, Comolli ruggisce su Vlahovic. E il Milan ha due alternative

Dusan Vlahovic dalla Juventus al Milan in questa sessione estiva di calciomercato ? Possibile, a patto, però, che i rossoneri rispettino le condizioni imposte da Damien Comolli , direttore generale della Juventus. Il quale, come ricordato da 'Il Giornale' oggi in edicola, ieri è uscito allo scoperto sulle strategie della 'Vecchia Signora'.

Calciomercato Milan, Comolli detta la linea su Vlahovic

Comolli ha adottato la linea dura: non si fanno sconti a nessuno, a costo di arrivare al muro contro muro. Sulla situazione di Vlahovic, l'ex Tolosa ha detto: «Se ci sarà un'ottima opportunità per lui come calciatore e per noi finanziaria, si può arrivare alla cessione».