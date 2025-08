Calciomercato Milan, no Jashari no problem: i nomi sulla lista di Tare

Ardon Jashari (nella foto) non è l'unico obiettivo per il centrocampo del Milan | Calciomercato AC Milan News (Getty Images)

Manca esattamente un mese alla fine del calciomercato estivo e per il Milan, ora, è il momento di imprimere una netta, potente accelerata alla sua campagna acquisti. Fin qui, infatti, sono arrivati Samuele Ricci, Luka Modrić, Pietro Terracciano e Pervis Estupiñán. Troppo poco. Soprattutto in una sessione che ha visto andare via Tijjani Reijnders e Theo Hernández e che, in una squadra giunta all'ottavo posto nella classifica della Serie A l'annata precedente, c'è bisogno di almeno 3-4 innesti di elevata qualità nella formazione di Massimiliano Allegri. Ecco in quali reparti. PROSSIMA SCHEDA