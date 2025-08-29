Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Bennacer: ecco l’opzione dalla Turchia. Il giocatore …

Calciomercato Milan, Bennacer: proposta dal Trabzonspor, ma ...
Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, parla anche del Milan: per Bennacer spunta la pista Turca. Ecco le ultime novità
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Ismael Bennacer è fuori dal progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Dopo gli ultimi sei mesi trascorsi al Marsiglia, il centrocampista algerino è tornato a Milanello, dove però si sta allenando da solo. Il nuovo tecnico rossonero, infatti, non lo ha mai considerato al centro della sua visione del Milan. Ecco dunque che da inizio calciomercato la dirigenza di via Aldo Rossi è alla ricerca di acquirenti per liberarsi del calciatore, e soprattutto del suo ingente stipendio.

Calciomercato Milan, Bennacer opzione dalla Turchia

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, parla anche del Milan: per Bennacer spunta la pista Turca. Ecco le ultime novità dal social X.

"Si capisce che il Trabzonspor ha fatto una proposta per Ismael Bennacer. Non c'è ancora nessun accordo con il centrocampista del Milan, che vuole valutare le sue opzioni".

Vedremo se sia il Milan che il giocatore troveranno l'accordo con il club turco. Bennacer sembrerebbe ormai destinato a lasciare il Milan, visto anche il peso del suo ingaggio.

