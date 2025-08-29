Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Pedullà: “Bologna su Bennacer, occhio alla Juventus”

Ismael Bennacer resta in uscita dal Milan. Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha parlato di Bologna e Juventus interessate
Il calciomercato del Milan è ancora in grande fermento, sia in entrata sia in uscita. Tra gli esuberi del club rossonero c'è Ismael Bennacer. Dopo gli ultimi sei mesi trascorsi in prestito al Marsiglia, Bennacer è ritornato a Milanello. Il centrocampista algerino, però, non è mai stato considerato nei piani di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore. Bennacer si è sempre allenato a parte, individualmente, ed è ancora alla ricerca di un progetto tecnico che lo stimoli. Infatti, ha rifiutato diverse proposte provenienti dall'Arabia. Ora, in questi ultimi giorni di calciomercato, sembra che qualche squadra si stia muovendo per lui in Italia, in Serie A. Alfredo Pedullà - giornalista di Sportitalia - ha dato aggiornamenti sul suo conto.

Milan, Bennacer tra Bologna e Juventus

Le qualità dell'algerino sembrano non passare mai di moda, almeno al di fuori del Milan. Ecco infatti che due club importanti del campionato italiano hanno messo gli occhi su di lui. Ecco il post di Pedullà.

Il titolo dell'articolo postato recita: "Il retroscena: Bennacer, il gradimento di Tudor è confermato. Ora…". Dall'articolo del giornalista si evince che Igor Tudor, tecnico bianconero, gradirebbe molto il profilo di Bennacer. Lo immagina come un sostituto importante di Locatelli in cabina di regia. Allo stesso tempo, è sempre da tenere in considerazione la candidatura del Bologna, che da tempo cerca un regista.

