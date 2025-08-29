Calciomercato Milan, Pedullà: “Bologna su Bennacer, occhio alla Juventus”

Il calciomercato del Milan è ancora in grande fermento, sia in entrata sia in uscita. Tra gli esuberi del club rossonero c'è Ismael Bennacer. Dopo gli ultimi sei mesi trascorsi in prestito al Marsiglia, Bennacer è ritornato a Milanello. Il centrocampista algerino, però, non è mai stato considerato nei piani di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore. Bennacer si è sempre allenato a parte, individualmente, ed è ancora alla ricerca di un progetto tecnico che lo stimoli. Infatti, ha rifiutato diverse proposte provenienti dall'Arabia. Ora, in questi ultimi giorni di calciomercato, sembra che qualche squadra si stia muovendo per lui in Italia, in Serie A. Alfredo Pedullà - giornalista di Sportitalia - ha dato aggiornamenti sul suo conto.