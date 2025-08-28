Calciomercato, Di Marzio su Dovbyk-Milan: 'La Roma apre al prestito se ...'

Il Milan è ancora alla ricerca di un centravanti sul calciomercato. La dirigenza sta cercando di mettere a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri un 'numero 9' d'area di rigore. Chi dovesse arrivare farebbe competizione a Santiago Gimenez, unica vera punta nell'organico attuale. Durante l'estate si sono susseguiti moltissimi profili diversi, tutti accostati al Milan. Tuttavia, nessuno è ancora arrivato a Milanello. In questi minuti, è arrivato a Milano Christopher Nkunku. Il francese, in arrivo dal Chelsea, non è però un centravanti, bensì un giocatore in grado di svariare su tutto il fronte offensivo.