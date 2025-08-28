Calciomercato, Di Marzio su Dovbyk-Milan: 'La Roma apre al prestito se ...'

Le parole del giornalista: "Il Milan può provare per Dovbyk anche slegato da uno scambio con Gimenez, che non apre all'addio. La Roma potrebbe aprire al prestito se trovasse il sostituto".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
CALCIOMERCATO MILAN
Il Milan è ancora alla ricerca di un centravanti sul calciomercato. La dirigenza sta cercando di mettere a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri un 'numero 9' d'area di rigore. Chi dovesse arrivare farebbe competizione a Santiago Gimenez, unica vera punta nell'organico attuale. Durante l'estate si sono susseguiti moltissimi profili diversi, tutti accostati al Milan. Tuttavia, nessuno è ancora arrivato a Milanello. In questi minuti, è arrivato a Milano Christopher Nkunku. Il francese, in arrivo dal Chelsea, non è però un centravanti, bensì un giocatore in grado di svariare su tutto il fronte offensivo.
Nelle ultime ore si stanno intensificando le voci che parlano di un interesse del Milan per Artem Dovbyk, di proprietà della Roma. Gasperini non sembra considerarlo indispensabile per il suo progetto tecnico. Dunque, l'ucraino potrebbe anche partire. A che condizione? Lo ha spiegato Gianluca Di Marzio - esperto di calciomercato - tramite un post sul suo profilo X.
Le parole del giornalista: "Il Milan può provare per Dovbyk anche slegato da uno scambio con Gimenez, che non apre all'addio. La Roma potrebbe aprire al prestito se trovasse il sostituto".
© RIPRODUZIONE RISERVATA