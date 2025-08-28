Calciomercato, Schira: “Milan alla finestra per Dovbyk”. La situazione

Il Milan è ancora alla ricerca di un centravanti sul calciomercato. Schira ha scritto su X che Dovbyk della Roma è un'opzione

Il Milan sta cercando da inizio calciomercato una prima punta da affiancare a Santiago Gimenez. Durante tutta l'estate sono usciti tantissimi nomi accostati ai rossoneri. Finora, però, tra trattative saltate e piste non percorribili, nessuno è in procinto di ricoprire il ruolo di centravanti nello scacchiere di Massimiliano Allegri. In questi minuti è in arrivo Nkunku, ma il francese non è una vera e propria punta. Negli ultimi giorni sta circolando con sempre più insistenza il nome di Artem Dovbyk della Roma in ottica Milan. In proposito, Nicolò Schira - esperto di calciomercato - ha dato un aggiornamento importante tramite un post sul suo profilo X.