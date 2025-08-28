Calciomercato, Schira: “Milan alla finestra per Dovbyk”. La situazione

Sarà dunque Dovbyk la nuova punta di Massimiliano Allegri? Si attendono aggiornamenti. Intanto, questa è una pista da tenere in forte considerazione data l'apertura della Roma di Gasperini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
CALCIOMERCATO MILAN
Il Milan sta cercando da inizio calciomercato una prima punta da affiancare a Santiago Gimenez. Durante tutta l'estate sono usciti tantissimi nomi accostati ai rossoneri. Finora, però, tra trattative saltate e piste non percorribili, nessuno è in procinto di ricoprire il ruolo di centravanti nello scacchiere di Massimiliano Allegri. In questi minuti è in arrivo Nkunku, ma il francese non è una vera e propria punta. Negli ultimi giorni sta circolando con sempre più insistenza il nome di Artem Dovbyk della Roma in ottica Milan. In proposito, Nicolò Schira - esperto di calciomercato - ha dato un aggiornamento importante tramite un post sul suo profilo X.
Ecco le parole di Schira: "Artem Dovbyk può lasciare la Roma, che è aperta a valutare offerte per lui. Il Milan è alla finestra e oggi ha parlato con l'intermediario italiano dell'attaccante".
Sarà dunque Dovbyk la nuova punta di Massimiliano Allegri? Si attendono aggiornamenti. Intanto, questa è una pista da tenere in forte considerazione data l'apertura della Roma di Gasperini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA