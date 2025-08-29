Milan, mercato senza logica—
Ora verrà ceduto anche Alex Jimenez, al primo anno in cui finalmente era diventato eleggibile come giovane cresciuto nella cantera del Milan. Cosa rara. Ma il sostituto? Non se ne parla. Zero idee. Speriamo in qualche guizzo di mercato. E speriamo ci sia la volontà di intervenire. Con un senso logico, magari. Perché l'allenatore chiede giocatori con determinate caratteristiche e poi ne arrivano altri, completamente diversi. Un po' come quando la moglie manda a fare la spesa il marito. Non sai mai con cosa potrà tornare a casa. Ammettiamolo, è capitato a tutti.
E quindi? Quindi niente. Dopo la prima, umiliante sconfitta stagionale, in casa, con la Cremonese, ci aggrapperemo di nuovo alla speranza, alla nostra fede rossonera e alla buona stella di Allegri. Facciamoci il segno della croce. 'In qualche modo, faremo'. Povero Max, ma dove sei finito?
© RIPRODUZIONE RISERVATA