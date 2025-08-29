'In qualche modo, faremo' . La chiusa della conferenza stampa pre-Lecce di Massimiliano Allegri fotografa perfettamente lo sconforto e il disagio dell'allenatore rossonero di fronte a una gestione del mercato alquanto lacunosa, se non disastrosa. Costretto a convocare ragazzini del Milan Futuro per la trasferta salentina, Allegri avrà a disposizione appena 15 uomini di movimento per la seconda giornata di campionato. 15 giocatori di cui uno già venduto al Fulham (Chukwueze) e due sul mercato : Musah (prima in direzione Atalanta, poi stoppato per l'infortunio di Jashari) e Santiago Gimenez, nonostante le smentite. Come si fa a ridursi così?

Ma il focus non era sul campo?

E fortuna che il focus era sul campo, sulla parte sportiva e i risultati! Il Milan farà fatica ad arriva a 11 per scendere in campo, ma poco importa. La porta del supermercato rimane aperta fino all'ultimo, e per tutti, nessuno (o quasi) escluso. Sembra di essere al mercato delle vacche. Come si è arrivati a questo punto? Eppure Igli Tare aveva promesso: "Non sarà una rivoluzione". Eccola qua. E chissenefrega, verrebbe da dire dopo un ottavo posto. L'importante è che per un partente ce ne fosse uno in entrata, magari più forte. Questo imporrebbe la logica di una squadra ambiziosa. E invece no. La rosa è sempre più ridotta all'osso e il tempo per acquistare sempre di meno. Restiamo aggrappati alle occasioni, se ce ne saranno, se le prenderanno, se le azzeccheranno. Tanti SE