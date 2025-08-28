Pianeta Milan
LECCE-MILAN

Lecce-Milan, un convocato a sorpresa dall’under-23 di Oddo. Ecco chi è

Secondo quanto riporta seried24, c'è una convocazione a sorpresa nella lista di Massimiliano Allegri per Lecce-Milan. Ecco chi è
Il Milan si trova in emergenza già alla seconda giornata di campionato. La rosa di Massimiliano Allegri - a causa delle numerose cessioni sul calciomercato e dell'infortunio di Leao - presenta diverse carenze. Ecco che, allora, il tecnico livornese ha deciso di attingere dal Milan Futuro - la formazione under-23 allenata da Massimo Oddo - per rimpolpare l'organico nella trasferta di Lecce. Ecco di chi si tratta.

Lecce-Milan, convocato Cheveyo Balentien

Per Lecce-Milan Allegri ha convocato Cheveyo Balentien. Il ragazzo - appena arrivato in questo calciomercato estivo - giocherà questa stagione in Serie D con il Milan Futuro. A causa dell'emergenza per quanto riguarda la prima squadra, però, farà parte dei convocati per la seconda giornata di Serie A.

Cheveyo Balentien è un esterno destro del 2006. Vista l'emergenza soprattutto in attacco, a causa del forfait di Leao e (probabilmente) di Pulisic, Allegri ha deciso di portarlo con sé. Balentien è arrivato dall'Ado Den Hag. L'anno scorso nel campionato primavera olandese ha realizzato ben 24 reti e 13 assist. Per queste sue doti il Milan ha deciso di acquistarlo per rinforzare la rosa di Massimo Oddo. Ha già esordito con l'under-23 in occasione del match contro la Trevigliese, valevole per la Coppa Italia Serie D.

