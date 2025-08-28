Lecce-Milan, un convocato a sorpresa dall’under-23 di Oddo. Ecco chi è

Cheveyo Balentien è un esterno destro del 2006. Vista l'emergenza soprattutto in attacco, a causa del forfait di Leao e (probabilmente) di Pulisic, Allegri ha deciso di portarlo con sé. Balentien è arrivato dall'Ado Den Hag. L'anno scorso nel campionato primavera olandese ha realizzato ben 24 reti e 13 assist. Per queste sue doti il Milan ha deciso di acquistarlo per rinforzare la rosa di Massimo Oddo. Ha già esordito con l'under-23 in occasione del match contro la Trevigliese, valevole per la Coppa Italia Serie D.