Milan Futuro, occhi su Sala: il centrocampista metronomo del domani

Giovane e promettente, Sala guida il centrocampo del Milan Futuro con tecnica, fisico e intelligenza tattica.
Emanuele Sala è uno dei talenti emergenti del Milan Futuro. Centrocampista classe 2007, è un profilo molto tecnico che abbina qualità fisiche notevoli. La sua caratteristica principale è il passaggio, che unito a una visione di gioco eccellente, lo rende un vero metronomo. Non solo: Sala è molto abile anche nel recupero palla e negli inserimenti offensivi

Milan Futuro, Sala: cresciuto con l’idolo di Iniesta

Da sempre è cresciuto con l’idolo Andrés Iniesta, e per caratteristiche lo ricorda molto. In questa stagione, nelle prime quattro partite, ha già segnato un gol. Nella scorsa stagione, tra tutte le competizioni, ha totalizzato 5 gol e 2 assist in 42 presenze.

Pur giocando principalmente come centrocampista centrale davanti alla difesa, Sala riesco lo stesso a trovare con facilità la via del gol. Si tratta di uno dei profili più promettenti del vivaio rossonero e dell’intero di tutto il panorama calcistico italiano.

C'è da precisare che il contratto di Emanuele Sala con il Milan scade nel 2026 e se i rossoneri non vorranno perderlo a parametro zero o farselo 'soffiare' da altre big dovranno muoversi al più presto per rinnovare il suo contratto. Gli estimatori su Sala sicuramente non mancano e dunque sarà importante muoversi tempestivamente e presentare un progetto che lo vedrà protagonista in futuro anche in prima squadra.

