Milan Futuro, occhi su Sala: il centrocampista metronomo del domani

Pur giocando principalmente come centrocampista centrale davanti alla difesa, Sala riesco lo stesso a trovare con facilità la via del gol. Si tratta di uno dei profili più promettenti del vivaio rossonero e dell’intero di tutto il panorama calcistico italiano.
C'è da precisare che il contratto di Emanuele Sala con il Milan scade nel 2026 e se i rossoneri non vorranno perderlo a parametro zero o farselo 'soffiare' da altre big dovranno muoversi al più presto per rinnovare il suo contratto. Gli estimatori su Sala sicuramente non mancano e dunque sarà importante muoversi tempestivamente e presentare un progetto che lo vedrà protagonista in futuro anche in prima squadra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA