Milan Futuro, occhi su Sala: il centrocampista metronomo del domani

Giovane e promettente, Sala guida il centrocampo del Milan Futuro con tecnica, fisico e intelligenza tattica.

Emanuele Sala è uno dei talenti emergenti del Milan Futuro. Centrocampista classe 2007, è un profilo molto tecnico che abbina qualità fisiche notevoli. La sua caratteristica principale è il passaggio, che unito a una visione di gioco eccellente, lo rende un vero metronomo. Non solo: Sala è molto abile anche nel recupero palla e negli inserimenti offensivi