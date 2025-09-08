Milan Futuro, ecco Pittarella: il giovane portiere da seguire

Matteo Pittarella , giovane portiere titolare classe 2008 , ha recentemente firmato il suo primo contratto da professionista valido fino al 2028 ed è stato promosso nel progetto del Milan Futuro. Sarà lui il candidato principale a difendere la porta rossonera in Serie D.

Si tratta di un portiere estremamente giovane che ha percorso tutta la trafila nelle giovanili rossonere: è infatti nel Mondo Milan fin dall’età di 11 anni. Dal punto di vista tecnico, è abile con i piedi (mancino), ma dà il meglio di sé tra i pali, dove mostra grande reattività, agilità e ottima capacità di lettura delle situazioni. È inoltre molto forte nei rigori. Dal punto di vista caratteriale, Pittarella è un profilo tranquillo e sicuro, qualità non scontata vista la giovane età.