Milan Futuro, ecco Pittarella: il giovane portiere da seguire

Pittarella, giovane portiere classe 2008, è protagonista del progetto Milan Futuro e promette di diventare un punto di riferimento tra i pali.
Matteo Pittarella, giovane portiere titolare classe 2008, ha recentemente firmato il suo primo contratto da professionista valido fino al 2028 ed è stato promosso nel progetto del Milan Futuro. Sarà lui il candidato principale a difendere la porta rossonera in Serie D.

Si tratta di un portiere estremamente giovane che ha percorso tutta la trafila nelle giovanili rossonere: è infatti nel Mondo Milan fin dall’età di 11 anni. Dal punto di vista tecnico, è abile con i piedi (mancino), ma dà il meglio di sé tra i pali, dove mostra grande reattività, agilità e ottima capacità di lettura delle situazioni. È inoltre molto forte nei rigori. Dal punto di vista caratteriale, Pittarella è un profilo tranquillo e sicuro, qualità non scontata vista la giovane età.

Dal vivaio al Milan Futuro: Pittarella pronto a imporsi in Serie D

In questa stagione ha già disputato una partita, contro il Gozzano, ottenendo un ottimo clean sheet. Nella scorsa stagione, invece, tra tutte le competizioni, ha registrato 13 clean sheet in 38 partite, subendo 58 gol.

Per il futuro del Milan, Pittarella rappresenta un giocatore da tenere d’occhio: il talento è evidente, le caratteristiche importanti e, grazie alla giovane età unita a un buon bagaglio di esperienza, è già un profilo affidabile.

