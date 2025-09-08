Milan Futuro, ecco Pittarella: il giovane portiere da seguire

Dal vivaio al Milan Futuro: Pittarella pronto a imporsi in Serie D—
In questa stagione ha già disputato una partita, contro il Gozzano, ottenendo un ottimo clean sheet. Nella scorsa stagione, invece, tra tutte le competizioni, ha registrato 13 clean sheet in 38 partite, subendo 58 gol.
Per il futuro del Milan, Pittarella rappresenta un giocatore da tenere d’occhio: il talento è evidente, le caratteristiche importanti e, grazie alla giovane età unita a un buon bagaglio di esperienza, è già un profilo affidabile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA