Il Milan Futuro ha il suo Leao: occhi sul giovane talento Balentien

Balentien: fisico, velocità e gol. Ecco chi è il talento del Milan Futuro
È un giocatore molto veloce, nonostante una struttura fisica imponente (189 cm). Per caratteristiche ricorda Rafael Leao, anche se il paragone resta prematuro, ma chissà cosa riserverà il futuro. Nonostante la giovanissima età, ha già mostrato tratti del suo talento e può crescere ancora molto.
La scorsa stagione, con l’Under 19 dell’ADO Den Haag, ha messo a referto 24 gol e 12 assist. In questa stagione, invece, è già arrivato il primo assist dopo appena due partite giocate. Il Milan Futuro può contare su un grande talento, attentamente osservato anche da Massimiliano Allegri.
