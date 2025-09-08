Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN milan futuro news milan futuro Il Milan Futuro ha il suo Leao: occhi sul giovane talento Balentien

NEWS MILAN FUTURO

Il Milan Futuro ha il suo Leao: occhi sul giovane talento Balentien

Il Milan Futuro ha il suo Leao: occhi sul giovane talento Balentien
Cheveyo Balentien, gioiello del Milan Futuro che unisce velocità, tecnica e gol: è lui il talento da non perdere.
Francesco De Benedittis

Cheveyo Balentien, ala sinistra arrivata quest’estate al Milan Futuro dopo aver sfiorato il trasferimento al PSG, è sicuramente uno dei profili più interessanti anche in ottica prima squadra, dove ha già collezionato una presenza, sorprendendo tifosi e Allegri.

Si tratta di un esterno mancino classe 2006, estremamente duttili e capace di giocare praticamente in tutti i ruoli d’attacco. Attualmente milita in Serie D con il Milan Futuro e ha un contratto con il club rossonero fino al 2030.

LEGGI ANCHE

Balentien: fisico, velocità e gol. Ecco chi è  il talento del Milan Futuro

—  

È un giocatore molto veloce, nonostante una struttura fisica imponente (189 cm). Per caratteristiche ricorda Rafael Leao, anche se il paragone resta prematuro, ma chissà cosa riserverà il futuro. Nonostante la giovanissima età, ha già mostrato tratti del suo talento e può crescere ancora molto.

LEGGI ANCHE: Il mercato dei sogni: l’elenco dei big a parametro zero del 2026

La scorsa stagione, con l’Under 19 dell’ADO Den Haag, ha messo a referto 24 gol e 12 assist. In questa stagione, invece, è già arrivato il primo assist dopo appena due partite giocate. Il Milan Futuro può contare su un grande talento, attentamente osservato anche da  Massimiliano Allegri.

Leggi anche
Milan Futuro: occhi puntati su Dutu, il giovane leader della difesa
Milan Futuro, fissata la data d’esordio in Serie D: ecco quando

© RIPRODUZIONE RISERVATA