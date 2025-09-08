Il Milan Futuro ha il suo Leao: occhi sul giovane talento Balentien

Cheveyo Balentien, gioiello del Milan Futuro che unisce velocità, tecnica e gol: è lui il talento da non perdere.

Cheveyo Balentien, ala sinistra arrivata quest’estate al Milan Futuro dopo aver sfiorato il trasferimento al PSG, è sicuramente uno dei profili più interessanti anche in ottica prima squadra, dove ha già collezionato una presenza, sorprendendo tifosi e Allegri.