Milan Futuro: occhi puntati su Dutu, il giovane leader della difesa

Milan Futuro, Dutu: il centrale roccioso cresciuto con il mito di Nesta—
Cresce nella Lazio e si trasferisce al Milan, nell'estate del 2023, seguendo le orme del suo mito, Alessandro Nesta. In questa stagione ha disputato 2 partite, segnando un gol contro il Gozzano e mostrando grande abilità nel gioco aereo. Nella scorsa stagione, tra tutte le competizioni, ha totalizzato 30 presenze e 2 gol, confermandosi un profilo affidabile.
Attualmente ha un contratto con il Milan fino al 2028 e rappresenta un talento da tenere d’occhio, grazie alla sua crescita costante e alle qualità già messe in mostra.
