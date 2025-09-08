Milan Futuro: occhi puntati su Dutu, il giovane leader della difesa

Matteo Dutu è sicuramente uno dei giocatori da osservare con maggiore attenzione nella squadra di Massimo Oddo. Si tratta di un difensore centrale classe 2005 , di origini rumene ma nato e cresciuto a Roma. Calcisticamente, è cresciuto nelle giovanili della Lazio prima di trasferirsi al Milan Futuro.

Con oltre 192 cm e un fisico imponente, Dutu è un difensore molto abile nei duelli aerei, negli 1vs1 e nella marcatura. Grazie alla sua costante crescita e all’esperienza internazionale accumulata con le nazionali giovanili rumene, è stato nominato capitano del Milan Futuro per la stagione 2025/2026.