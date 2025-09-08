Milan Futuro: occhi puntati su Dutu, il giovane leader della difesa

Pianeta Milan
Matteo Dutu, giovane difensore del Milan Futuro, cresce costantemente e si conferma un talento emergente da seguire.
Francesco De Benedittis

Matteo Dutu è sicuramente uno dei giocatori da osservare con maggiore attenzione nella squadra di Massimo Oddo. Si tratta di un difensore centrale classe 2005, di origini rumene ma nato e cresciuto a Roma. Calcisticamente, è cresciuto nelle giovanili della Lazio prima di trasferirsi al Milan Futuro.

Con oltre 192 cm e un fisico imponente, Dutu è un difensore molto abile nei duelli aerei, negli 1vs1 e nella marcatura. Grazie alla sua costante crescita e all’esperienza internazionale accumulata con le nazionali giovanili rumene, è stato nominato capitano del Milan Futuro per la stagione 2025/2026.

Milan Futuro, Dutu: il centrale roccioso cresciuto con il mito di Nesta

—  

Cresce nella Lazio e si trasferisce al Milan, nell'estate del 2023,  seguendo le orme del suo mito, Alessandro Nesta. In questa stagione ha disputato 2 partite, segnando un gol contro il Gozzano e mostrando grande abilità nel gioco aereo. Nella scorsa stagione, tra tutte le competizioni, ha totalizzato 30 presenze e 2 gol, confermandosi un profilo affidabile.

Attualmente ha un contratto con il Milan fino al 2028 e rappresenta un talento da tenere d’occhio, grazie alla sua crescita costante e alle qualità già messe in mostra.

