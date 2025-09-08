Milan Futuro, ecco dove seguire tutte le partite di Serie D

Come annunciato dal sito ufficiale della Serie D, è stata rinnovata la partnership tra Vivo Azzurro TV e la Lega Nazionale Dilettanti . Grazie a questo accordo, l’intero campionato di Serie D sarà visibile sulla piattaforma della FIGC Vivo Azzurro.

Saranno trasmesse gratuitamente tutte le partite del campionato di quarta serie, oltre alle finali Scudetto, Coppa Italia, Under 19 e Juniores Cup. In questo modo, dunque, sarà possibile seguire le partite dei giovani rossoneri in maniera completamente gratuita, ovunque e su qualsiasi device, sia su TV che su dispositivi mobili.