Milan Futuro, ecco dove seguire tutte le partite di Serie D

Milan Futuro, accordo rinnovato tra Serie D e Vivo Azzurro. Il comunicato ufficiale—
Di seguito il commento del Coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero sul sito ufficiale della Lega Serie D: "Siamo molto soddisfatti di aver dato continuità a questa partnership che ha ampliato il nostro pubblico, ringrazio la Federazione della rinnovata fiducia nel progetto. Rispetto alla scorsa stagione partiamo dall’inizio, convinti di offrire un prodotto giornalistico di qualità che saprà coinvolgere gli spettatori.
La Serie D ha il grande vantaggio di essere un campionato imprevedibile, variegato per la presenza di grandi e piccole piazze, ma soprattutto tecnicamente stimolante per i giovani. Non è un caso se vediamo sempre più ragazzi formati in D conquistare i grandi palcoscenici. Un valore che si sposa perfettamente in un contesto come Vivo Azzurro Tv, la casa delle nazionali azzurre e dei migliori talenti italiani".
© RIPRODUZIONE RISERVATA