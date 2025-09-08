Pianeta Milan
Milan Futuro, ecco dove seguire tutte le partite di Serie D
Il Milan Futuro sarà protagonista anche in Serie D: ecco tutte le partite della stagione dei giovani rossoneri.
Francesco De Benedittis

Come annunciato dal sito ufficiale della Serie D, è stata rinnovata la partnership tra Vivo Azzurro TV e la Lega Nazionale Dilettanti. Grazie a questo accordo, l’intero campionato di Serie D sarà visibile sulla piattaforma della FIGC Vivo Azzurro.

Saranno trasmesse gratuitamente tutte le partite del campionato di quarta serie, oltre alle finali Scudetto, Coppa Italia, Under 19 e Juniores Cup. In questo modo, dunque, sarà possibile seguire le partite dei giovani rossoneri in maniera completamente gratuita, ovunque e su qualsiasi device, sia su TV che su dispositivi mobili.

Di seguito il commento del  Coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero sul sito ufficiale della Lega Serie D: "Siamo molto soddisfatti di aver dato continuità a questa partnership che ha ampliato il nostro pubblico, ringrazio la Federazione della rinnovata fiducia nel progetto. Rispetto alla scorsa stagione partiamo dall’inizio, convinti di offrire un prodotto giornalistico di qualità che saprà coinvolgere gli spettatori.

La Serie D ha il grande vantaggio di essere un campionato imprevedibile, variegato per la presenza di grandi e piccole piazze, ma soprattutto tecnicamente stimolante per i giovani. Non è un caso se vediamo sempre più ragazzi formati in D conquistare i grandi palcoscenici. Un valore che si sposa perfettamente in un contesto come Vivo Azzurro Tv, la casa delle nazionali azzurre e dei migliori talenti italiani".

