Il calciomercato ha ormai chiuso i battenti, ma il vero lavoro per direttori sportivi non si ferma mai. Mentre i riflettori si spengono sui trasferimenti fatti questa estate, dietro le quinte si accendono sulle opportunità del futuro. La prossima frontiera è la lista dei giocatori che si svincoleranno a parametro zero nell'estate del 2026.
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Il mercato dei sogni: l’elenco dei big a parametro zero del 2026
CALCIOMERCATO MILAN
Il mercato dei sogni: l’elenco dei big a parametro zero del 2026
Il calciomercato ha chiuso i battenti, ma il vero lavoro per direttori sportivi e scout non si ferma mai: l'elenco dei big in scadenza
Dopo aver mancato l'ultima occasione per monetizzare i loro cartellini, molt squadre si ritrovano con le spalle al muro: i loro pezzi più pregiati sono entrati nell'ultimo anno di contratto.Ecco, di seguito, una panoramica su alcuni dei big che potrebbero cambiare maglia a parametro zero. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA
© RIPRODUZIONE RISERVATA