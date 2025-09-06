Milan Futuro, fissata la data d’esordio in Serie D: ecco quando

Il Milan Futuro, allenato da Massimo Oddo, ha iniziato la stagione 2025/2026 con due vittorie in Coppa Italia, che gli sono valse la qualificazione ai trentaduesimi di finale. La squadra rossonera ha superato la Trevigliese per 2-0 grazie ai gol di Dutu e Quirini, mentre contro il Gozzano è arrivato un altro successo per 0-1 grazie alla rete di Sala.