Milan Futuro, fissata la data d’esordio in Serie D: ecco quando

Milan Futuro, tutto pronto per il debutto in Serie D: i giovani rossoneri di Massimo Oddo si preparano all’esordio stagionale. Ecco quando.
Il Milan Futuro, allenato da Massimo Oddo, ha iniziato la stagione 2025/2026 con due vittorie in Coppa Italia, che gli sono valse la qualificazione ai trentaduesimi di finale. La squadra rossonera ha superato la Trevigliese per 2-0 grazie ai gol di Dutu e Quirini, mentre contro il Gozzano è arrivato un altro successo per 0-1 grazie alla rete di Sala.

Milan Futuro, bene in Coppa Italia: ora il debutto in Serie D contro il Pavia

Due vittorie senza subire gol che lasciano ben sperare per il prosieguo della stagione. La prossima partita del Milan Futuro 'in teoria' vedeva i rossoneri contro il Leon in Serie D. Purtroppo, però,  il debutto in campionato è stato posticipato a causa delle numerose convocazioni dei giovani rossoneri con le rispettive nazionali.

La gara inizialmente prevista per il 7 settembre è stata rinviata al 17 settembre. Di conseguenza, il Milan Futuro farà il suo esordio in Serie D domenica 14 settembre alle ore 14:30 contro il Pavia.

