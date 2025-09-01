Pianeta Milan
Milan Futuro-León, posticipato l’esordio stagionale: ecco quando si gioca

L'inizio della stagione per il Milan Futuro slitta di qualche giorno. La prima giornata, contro il León, è stata posticipata
Alessia Scataglini

L'inizio della stagione per il Milan Futuro slitta di qualche giorno. La prima giornata del campionato, che vedeva la squadra rossonera affrontare il León, è stata posticipata a mercoledì 17 settembre alle ore 15:00.

Rinviata la prima giornata del Milan Futuro: attesa per il debutto contro il León

La decisione arriva per tutelare i club e i giocatori, molti dei quali sono stati convocati dalle rispettive Nazionali per la pausa internazionale. Sia il Milan Futuro che il León, infatti, contano diversi atleti impegnati con le loro selezioni, rendendo necessario lo slittamento della gara per permettere a tutti di rientrare e prepararsi al meglio per l'esordio stagionale.

Il posticipo darà a entrambi gli allenatori il tempo per avere a disposizione l'intera rosa e schierare la migliore formazione possibile fin dal primo fischio d'inizio. L'attesa per l'esordio si prolunga, ma i tifosi potranno assistere a una partita con le squadre al completo.

