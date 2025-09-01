Milan Futuro-León, posticipato l’esordio stagionale: ecco quando si gioca

Rinviata la prima giornata del Milan Futuro: attesa per il debutto contro il León

La decisione arriva per tutelare i club e i giocatori, molti dei quali sono stati convocati dalle rispettive Nazionali per la pausa internazionale. Sia il Milan Futuro che il León, infatti, contano diversi atleti impegnati con le loro selezioni, rendendo necessario lo slittamento della gara per permettere a tutti di rientrare e prepararsi al meglio per l'esordio stagionale.