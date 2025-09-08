Nkunku, il rebus di Allegri: la soluzione al dilemma dell’abbondanza

L'arrivo di Christopher Nkunku a Milanello non è un semplice colpo di mercato, è un vero e proprio terremoto tattico

Alessia Scataglini 8 settembre - 21:00

L'arrivo a Milano di Christopher Nkunku non è solo un colpo di mercato: è un vero e proprio scossone tattico che rischia di modificare le certezze che Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è riuscito a trovare. Con l'arrivo del francese, il Milan si ritrova a gestire un attacco 'affollato': Nkunku, Leao, Pulisic e Santiago Giménez.

L'arrivo di Nkunku: un vero e proprio terremoto per Allegri — Per mesi e mesi Allegri ha insistito nell'utilizzare il 3-5-2, ma l'arrivo del francese apre nuove porte come, ad esempio, il 3-4-2-1. Il nodo non è soltanto legato alla scelta del modulo giusto, ma sulla gestione delle varie risorse. Leao e Pulisic sono i cardini dell'attacco mentre Gimenez. come sappiamo, è l'unica e vera punta pura. Nkunku, invece, si può muovere su tutto il reparto offensivo. Questa sua duttilità, però, rischierebbe di relegare l'attaccante messicano in panchina.