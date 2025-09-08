Nkunku, il rebus di Allegri: la soluzione al dilemma dell’abbondanza

Nkunku, durante la classica conferenza stampa di presentazione, ha ribadito di preferire il ruolo di trequartista, ma che non ha problemi ad essere adattato in altri ruoli. Lo dimostra proprio la sua carriera: duranti gli anni a Parigi alla corte del Paris SAaint Germain, Nkunku ha ricoperto ruoli che andavano dalla mezzala alla seconda punta.
Al Milan, potrebbe essere usato nel 3-5-2, vicino a Pulisic, oppure agire dietro al 10 portoghese. Al momento, però, il francese non sembrerebbe esser al top della forma: l'estate passata col Chelsea nel Mondiale per Club lo ha tenuto fermo ben due mesi e quindi è molto probabile che Allegri lo gestisca in modo differente rispetto agli altri , facendolo partire, inizialmente, dalla panchina.
