Croazia-Montenegro, capitan Modric in campo dal primo minuto

Luka Modric è l'acquisto più illustre del calciomercato estivo rossonero appena concluso. Nonostante i quasi 40 anni d'età, il Pallone d'Oro 2018 ha già avuto modo di dimostrare la sua infinita classe nelle prime sfide di Serie A con la maglia del Milan. Unita a questa, ha mostrato anche un'ottima forma fisica. Modric - tra tanti motivi - ha scelto i colori rossoneri anche per tenersi in forma in vista dei Mondiali 2026, gli ultimi della sua carriera.