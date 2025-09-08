Pianeta Milan
NAZIONALI

Croazia-Montenegro, capitan Modric in campo dal primo minuto

Croazia-Montenegro, capitan Modric in campo dal primo minuto
Luka Modric, il nuovo centrocampista del Milan, partirà titolare con la fascia da capitano al bracco in Croazia-Montenegro
Redazione PM

Luka Modric è l'acquisto più illustre del calciomercato estivo rossonero appena concluso. Nonostante i quasi 40 anni d'età, il Pallone d'Oro 2018 ha già avuto modo di dimostrare la sua infinita classe nelle prime sfide di Serie A con la maglia del Milan. Unita a questa, ha mostrato anche un'ottima forma fisica. Modric - tra tanti motivi - ha scelto i colori rossoneri anche per tenersi in forma in vista dei Mondiali 2026, gli ultimi della sua carriera.

A proposito dei Mondiali, la sua Croazia sta per scendere in campo contro il Montenegro nel quarto match del girone di qualificazione L, che vede la presenza anche di Isole Fær Øer, Repubblica Ceca e Gibilterra. Per ora la Croazia si ritrova a punteggio pieno. Una vittoria stasera le permetterebbe di agganciare in testa alla classifica la Repubblica Ceca, prima nel girone ma con due partite in più.

Le formazioni ufficiali: Modric titolare

—  

Ecco la formazione ufficiale della Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Jakic, Sutalo, Caleta-Car, Stanisic; Modric, Sucic; Kramaric, Pasalic, Perisic; Ivanovic.

Modric dunque scenderà in campo dal primo minuto con la maglia numero 10 e la fascia da capitano al braccio. Il campione croato è il leader assoluto della sua nazionale. A breve, si prenderà anche le chiavi del Milan.

Ecco la formazione ufficiale del Montenegro (3-4-2-1): Petkovic; Vujacic, Savic, Sipcic; Roganovic, Bulatovic, Brnovic, Camaj; Vukotic, Jovetic; Krstovic.

