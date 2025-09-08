Croazia-Montenegro, capitan Modric in campo dal primo minuto

Le formazioni ufficiali: Modric titolare—
Ecco la formazione ufficiale della Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Jakic, Sutalo, Caleta-Car, Stanisic; Modric, Sucic; Kramaric, Pasalic, Perisic; Ivanovic.
Modric dunque scenderà in campo dal primo minuto con la maglia numero 10 e la fascia da capitano al braccio. Il campione croato è il leader assoluto della sua nazionale. A breve, si prenderà anche le chiavi del Milan.
Ecco la formazione ufficiale del Montenegro (3-4-2-1): Petkovic; Vujacic, Savic, Sipcic; Roganovic, Bulatovic, Brnovic, Camaj; Vukotic, Jovetic; Krstovic.
© RIPRODUZIONE RISERVATA